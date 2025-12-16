台電終於止虧！國際燃料降價+電價調漲 今年盈餘估破500億

連年虧損的台電終於止損，台電高層受訪表示，由於今年國際燃料價格下跌，加上國內夏月尖峰用電較往年略減，讓整體發電支出減少，預估全年會有盈餘，約落在500億元左右，最終還要看12月的發電狀況。

根據資料顯示，截止10月底，今年稅前盈餘有694億元，但整體累積虧損仍有3,527億元。今年盈餘增加主要來自電費營業收入增加與燃料成本減少，一增一減下，讓今年可望轉虧為盈。

台電補充，由於目前11月的統計資料尚未出爐，評估11月的損益兩平的機會高，12月則要看離岸風電的發電狀況，若發電度數多，則會讓電費支出增加，光去年12月就虧損130億，今年狀況則還要觀察氣實際情況，預期12月一定是虧損。

值得注意的是，今年10月電價有略微調漲，台電回應，雖然調整民生部分電價，但實際只有3個月，增加盈餘僅14到15億，對於持續虧損的台電來說，只是一小筆收入。而被問到明年是否會再調整電價？台電說，依舊是交由「電價審議委員會」來決議。

