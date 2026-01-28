台電終止連三虧 單年獲利729億創史上新高 仍有3500億累積虧損待消

台電2025年稅後盈餘為新台幣729億元，超越10年前的盈餘紀錄，主要是燃料成本下降且電價調漲下有所挹注。（圖片來源／信傳媒編輯台）

台灣電力公司27日召開董事會並通過2025年財報，拍板確認全年稅後盈餘為新台幣729億元，創下單一年度獲利新高，超越2015年的617億元紀錄。

台電指出，729億元盈餘中約140億元來自業外收入，約占兩成，主要反映資產活化與轉投資等開源節流成果；其餘近600億元則為電業本業貢獻。

值得注意的是，台電高層在董事會前一天（26）即先對外說明轉虧為盈的關鍵條件。當時預估，2025年全年稅前盈餘可望超過600億元，原因在於電費收入「些許增加」，同時燃料成本支出估減少約3、4百億元，使台電可望中止連續3年的虧損；但也強調，最終仍以董事會通過並公告的數字為準。

國營「2虧2盈」，台電止虧因燃料成本回落與業外挹注

台電此次獲利結構可分為「本業」與「業外」兩塊：業外收入約140億元，來自房地活化與轉投資等作為；本業部分則接近600億元。台電並提到，若與合理利潤約300億元相比，本次獲利等於多出約300億元的增量空間。

而在董事會前夕，台電也點出兩項因素。其一是2025年電費收入較前期略有增加；其二則是燃料成本顯著下降，估計可減少約3、4百億元支出，成為止虧的最大推力。

經濟部國營司長胡文中在1月20日曾對外說明，四大國營事業2025年整體呈現「2虧2盈」，其中賺錢的是台電、台糖（稅後淨利約74.6億元）；虧損的是中油、台水，稅前虧損分別為91億元、49.7億元。

累計虧損仍約3500億元，盈餘先填補缺口

儘管2025年轉虧為盈、稅後盈餘達729億元，不過台電的「累計虧損包袱仍未解」。

台電說明，近年為了穩定民生物價，持續吸收俄烏戰爭引發的國際燃料價格飆漲成本，累積形成超過4200億元的鉅額累計虧損，因此今年董事會通過的盈餘，將優先用來填補累虧。

台電並補充，過去台電僅在2023年獲疫後特別預算補貼500億元；而2023、2024年政府編列的「穩定供電建設方案」合計2500億元，則多用於投資電源開發與提升電力系統韌性，並非直接用來彌補損益缺口。

換言之，即使2025年盈餘全數用於填補，仍將留下約3500億元累計虧損待消化。台電表示，後續會持續透過精進燃料採購、活化資產等開源節流措施強化財務體質，以維持穩定供電。

面對外界關注電價壓力，台電也以國際比較說明目前水準：台灣住宅平均電價每度約2.89元，仍低於日本（折合新台幣）約7.73元與韓國約3.96元；工業平均電價每度約4.27元，亦低於日本約5.87元、韓國約4.96元，台電強調仍具一定國際競爭力。

