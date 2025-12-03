台電繳費通知「無網址、無個資」！聽到電話轉接快掛掉

小心、小心、再小心！近期繳費通知類型的詐騙訊息猖獗，台電公司提醒，民眾若收到來自「台灣電力公司」要求繳費的通知，務必留意2大細節、3組關鍵字，以免受騙導致權益受損。

台灣電力公司提醒民眾，收到電費繳費通知可確認是否符合「2細節、無3關鍵字」避免詐騙。（示意圖／中天新聞）

台電透過臉書貼文指出，真正來自台電公司的電費繳費通知簡訊，會有2大特徵，其一是發送號碼顯示為「111」，其二是通知內容不會提供任何網址連結，只會顯示未繳電費的電號、月份，更加不會要求民眾點擊連結，呼籲民眾看到不符合的簡訊時，千萬不要亂點連結，以免受騙。

除此之外，電子郵件也是詐騙重災區，台電表示，真正由台電寄出的電費相關郵件，並不會要求用戶提供個資如身分證、信用卡號等，這類詐騙郵件通常會附帶不明連結、壓縮檔案，如果民眾點擊開啟，可能會被植入惡意程式。

台電也提到，真正的繳費通知電話只有語音、人工2種，其中，語音電話不會轉接專人，而由台電人員撥打的電話，不會提供任何匯款帳號。民眾若接到電話，可留意關鍵字「轉接」、「身分證」、「匯款」，一旦出現這3組關鍵字，請立即洽詢台電客服1911、反詐騙專線165查證。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

