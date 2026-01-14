台電老班長夾困身亡遭家屬批1疑點 兒悲痛曝：父親正準備退休

社會中心／高雄報導

家屬及鐵門業者都質疑，為什麼夾困事件發生時，鐵門紅外線機制未作動，導致台電37年老班長當場身亡。（圖／翻攝畫面）

高雄市台電左營二次變電所14日驚傳奪命工安意外。服務長達37年的張姓領班，清晨前往變電所換車時，疑因操作電動鐵門不慎，遭大門夾住重傷，被發現時已無生命跡象。家屬悲痛萬分，質疑電動門防夾機制失效，並指控類似案件非首例；台電則回應近期無相關異常，將全力配合調查。

事發於14日上午7時20分許，張男騎機車抵達位於鼓山三路的變電所，準備換乘工程車前往鼓山營業處打卡。監視器畫面顯示，張男在開啟電動大門時，門口紅外線感應器偵測到人員經過而暫停運作。張男疑似認為開啟寬度不足以讓車輛進出，於是轉身進行調整。初步研判，張男可能因手上戴著較厚的工作手套，且背對控制面板，在操作時不慎誤觸「關門」按鈕，導致身體遭捲入夾住，最終釀成不幸。

廣告 廣告

接獲噩耗趕抵現場的張男兒子情緒崩潰。他表示，父親在台電奉獻了37年歲月，工作態度認真負責，凡事親力親為，幾乎是在「燃燒自己的生命」工作。好不容易還完房貸，再4年即可退休、安享晚年，如今卻因一道鐵門天人永隔。家屬強烈質疑，電動鐵門理應具備「防夾機制」，為何會發生活生生夾死人的慘劇？並指出先前岡山地區也曾傳出包商被夾死的類似意外，痛批台電未落實檢討改善。

針對家屬質疑，台電高雄區處回應指出，經內部清查，該處轄下各變電所近期並未發生因電動鐵門防夾裝置異常導致的傷亡事故。對於此次張姓領班發生的意外深感遺憾，目前已全力配合檢警及相關單位進行調查，以釐清確切事故原因與責任歸屬。台電承諾，後續將全面檢視所有場域的設備設置及作業標準程序，並強化安全防護措施，防止類似憾事再次發生。

更多三立新聞網報導

麻醉退了變個人？美男不懂西班牙語「術後竟狂飆流利外語」嚇壞醫

IG爆史詩級災情！駭客免費送1750萬筆個資 竟與兜售台好市多資料是同人

拒台護照入境下場慘？古巴龍蝦遭台灣市場抵制 進口額狂崩75%跌出榜單

19歲車禍摘脾臟撿回一命！爸媽一句「怎麼嫁人」傷透她：困在病房出不來

