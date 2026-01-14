台電老班長夾困身亡！兒傷心痛訴：房貸都還完準備退休享福…就這麼沒了

記者洪正達／高雄報導

張男的兒子悲痛的表示，爸爸努力工作存錢，已經還完房貸準備退休享福，如今一個突如其來的意外就走了，叫全家人怎麼接受？（圖／翻攝畫面）

台電高雄區處張姓班長14日早上準備進入左營二次變電站時，疑因操作失誤導致胸腔遭到鐵門夾困後發生窒息死亡，接到噩耗的兒子趕到現場後相當悲痛，指出爸爸在台電服務37年，凡事親力親為，努力工作存錢，也已經還完房貸，原本再做2年就要退休準備享受人生，沒想到卻因為一個突如其來的意外就走了，這叫他們怎麼接受？

張姓班長的兒子就說，爸爸是一非常好相處的人，凡事都親力親為，都把事情做到盡善盡美，幾乎在工作上都在燃燒自己的生命，結果都還沒享福就走了，家人怎可能接受？這要叫他怎麼處理？怎麼面對？而且電動鐵門為什麼沒有防夾機制？就這麼活生生的夾死一個人，而且岡山也發生過包商被夾死的事件，為什麼都沒有檢討因應機制？台電真的要積極面對。

兒子也提到，張姓班長非常努力工作，並延長退休努力存錢，目前好不容易還完房貸也準備迎接退休生活，可以好好的琢磨自種樹的興趣，沒想到就這樣走了，而且上面還有一個阿嬤，家裡面的經濟支柱瞬間沒了，這要叫全家怎麼接受？

回顧案情，張姓班長14日早上7點47分前往左營二次變電站上班，但該場域無人駐守，直到民眾發現張男被夾住時才趕忙報案，只不過消防局獲報到場時發現張男明顯死亡，最後是透過張男身上的鑰匙進入小門入內後，才從夾緊的鐵門再次啟動往反方向敞開。

據悉，當時張姓班長騎機車抵達變電所後，先機車停在門口後，準備打開電動門進入，但準備騎車時入內時，發現電動門停住，才又回頭從電動門關閉，但不知何故造成張姓班長來不及閃避，導致胸腔遭到鐵門壓迫窒息而死。

對此，台電高雄區處黃姓經理受訪時就說，張姓班長上班都會先到該變電所換開工程車出門處理案件，依照一般進出程序，會先從鐵門旁的小門進入後，再打開鐵門開關讓鐵門開啟，然後再從機車騎進內部關上鐵門，但今早疑似為鐵門因觸動紅外線機制後暫停，但當時開啟的寬度機車無法進入，張姓班長打算伸手撥動開關，卻疑似誤觸到關閉導致意外發生。

