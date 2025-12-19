台電臺中區營業處捐助認養金 鼓勵榮民子女向學

記者黃清衛／臺中報導

為關懷榮民遺孤的生活與就學需求，台灣電力公司臺中區營業處今（19）日攜手傳遞溫暖與希望。由副處長劉桂玉率同經理楊玉菁、督導江惠娟及課長洪志全等一行人，親赴臺中榮民服務處捐贈「榮民遺孤認養金」，以實際行動支持榮民子女安心向學，展現企業回饋社會的力量；捐贈儀式中，由臺中榮服處處長羅籝洋代表接受，並致贈感謝狀，表達對台電臺中區營業處暖心捐贈的謝意。

劉桂玉表示，台灣電力公司長期秉持善盡企業社會責任的初衷，積極參與社會福利與弱勢照顧等公益活動，服務足跡遍及全臺；此次透過捐贈榮民遺孤認養金，希望能與榮服處的服務網絡緊密結合，讓社會資源惠及更多有需要的榮民眷子女，也期盼藉此捐贈活動拋磚引玉，凝聚更多關懷榮民眷的正向力量。

羅籝洋表示，台灣電力公司展現企業回饋社會的責任與擔當，慷慨捐助遺孤認養金，以溫暖行動支持弱勢家庭，為孩子們帶來實質的希望與安心；榮服處對台電公司的善行義舉深表感謝與肯定，並強調遺孤認養金將專款專用，協助學子在生活照顧、學習發展及安心就學等方面獲得穩定支持，減輕家庭經濟負擔，讓孩子們能在更完善的環境中成長茁壯。未來也將持續整合社會各界資源，攜手更多善心企業與團體，共同關懷榮民及其眷屬，讓溫暖友善的照顧網絡持續運轉。

