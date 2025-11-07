台電興達電廠舉行緊急應變演練 攜手市府強化天然氣洩漏聯防機制

▲興達電廠實戰級演練登場，天然氣洩漏×明火複合災害「高擬真」應變曝光。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為提升電廠於新建工程及試運轉期間的緊急應變能力，並強化與外部單位的協同作業機制，台電興達電廠今（7）日於新複循環廠區舉辦「114年度興達聯合緊急應變演練」，以高擬真方式，模擬天然氣洩漏並引發明火的複合式災害情境。台電表示，感謝高雄市政府消防局及各方指導，有效展現興達電廠、南部施工處、統包聯盟奇異及中鼎公司等單位的聯合應變效能。

台電說明，本次演練依據消防主管機關指導，並參照勞動部《緊急應變措施技術指引》訂定，演練過程嚴格按照實員、實物、實作方式執行，高度模擬實際災害情況，分為「天然氣洩漏警報」與「洩漏擴大並發生明火閃燃」二階段。

針對第一階段「天然氣洩漏警報」，模擬控制室天然氣偵漏系統發出警報，現場人員立即確認洩漏點位在新一機天然氣處理站後關斷閥法蘭，值班人員同時迅速進行區域封鎖管制，並配合統包聯盟執行預防性降載停機及氣源隔離作業。第二階段「洩漏擴大並發生明火閃燃」則是進一步演練當偵測器顯示洩漏情況擴大，值班經理立即啟動自衛消防編組，並成立緊急聯防應變組織，第一時間通報高雄市政府消防局。

由於現場模擬發生明火災害情境，除了自衛消防編組的滅火班迅速佈置水線噴灑水霧降溫，興達電廠也隨即向市府消防局請求支援。消防局人車抵達後，迅速與廠內應變小組完成任務交接，成功在管線殘餘天然氣燃盡後撲滅明火，確認無復燃風險。

台電強調，本次演練重點在於建立統一指揮、通訊及資源整合機制，確保興達電廠、南部施工處及統包聯盟三方的集結應變效率，以及中控室應變與通報流程。而當事故擴大，由興達電廠廠長洪貴忠擔任總指揮官，統一調度搶修班、消防班、通報班等單位，確保應變行動協調一致，將災害影響降至最低。

本次演練亦落實鄰近區域防災通報機制，透過里民群組發布事故資訊，維持資訊透明，安定地方民心。台電表示，透過這次貼近實戰的聯合演練，不僅強化廠區人員災害應變能力，更深化與地方政府及協力廠商的聯防默契。未來將持續精進安全管理，確保新機組建置與運轉期間人員設備安全，維持供電穩定。

興達電廠亦感謝各方指導，包含高雄市政府消防局第五大隊隊長陳博仁率領團隊的專業指導與協同作戰，以及永安區公所區長黃瑞財與蔣福山、郭憲明、柯男烈、林明春、何應成以及陳文印等多位在地里長及單位的參與及指導。（圖╱台電興達電廠提供）