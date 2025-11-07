台電興達電廠高擬真應變演練 模擬天然氣洩漏強化聯防協作

為強化電廠在新建工程與試運轉階段的安全防護與應變能力，台電興達電廠7日於新複循環廠區舉行「114年度興達聯合緊急應變演練」，以高擬真情境模擬天然氣洩漏並引發明火的複合式災害，實地驗證電廠及外部單位的協同應變效能。

↑圖說：第一階段「天然氣洩漏警報」，模擬控制室天然氣偵漏系統發出警報，現場人員立即確認洩漏點位置。（圖片來源：台電公司提供）

此次演練依據高雄市政府消防局指導，並參照勞動部《緊急應變措施技術指引》辦理，全程採「實員、實物、實作」方式執行。模擬過程分兩階段進行，第一階段為「天然氣洩漏警報」，演練控制室偵測系統發出警示後，值班人員立即封鎖洩漏區域、啟動降載停機及氣源隔離作業；第二階段則模擬洩漏擴大引發明火閃燃，啟動自衛消防與緊急聯防體系，並通報消防局支援。

廣告 廣告

現場情境中，滅火班迅速佈水線進行水霧降溫，消防局到場後接手作業，成功撲滅火勢並確認無復燃風險，展現廠內外通力合作的應變默契。

↑圖說：除了自衛消防編組滅火外，也向市府消防局請求支援。（圖片來源：台電公司提供）

台電指出，本次演練重點在於強化統一指揮、通訊協調與資源整合機制，確保廠區內部單位與南部施工處、統包聯盟奇異及中鼎公司間的聯防效率。由興達電廠廠長洪貴忠擔任總指揮官，統籌搶修、消防與通報等任務，確保災情處置快速且一致。

此外，演練也落實區域防災通報機制，透過里民群組即時發布事故資訊，維持資訊透明、安撫民眾情緒。台電表示，透過這次貼近實戰的演練，不僅驗證了廠區人員的應變能力，更深化與地方政府及協力廠商的防災合作。未來將持續精進安全管理，確保新機組建置與運轉期間的安全無虞，穩定供電、守護民眾安心。

更多品觀點報導

企業送暖「聽見愛的聲音」 捐贈助聽器助聽損者重拾生活自信

阿里山雲海楓紅夢幻登場 阿里山賓館推「玩攝楓紅假期」限定體驗

