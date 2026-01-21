台電藉蘇花安 盼補環島電網最後一哩

環島電網看到曙光。台電22日將與交通部等跨部會召開「花東環島電網計畫」會議，商議把電網納入未來蘇花安公路共構，徹底解決環島電網「最後一哩路」。如能完成，藉由環台南北輸配線路支援，可大幅降低花蓮大停電風險。

目前花蓮地區供電主要靠橫貫中央山脈的「新東西線」高壓輸電線路，但該線途經崇山峻嶺，如遇天災土石坍方受損，搶修困難。雖然還有南北向線路，從楓港到台東的161kV輸電線，但台電副總劉建勳表示，公司雖持續推動環島電網串聯，可是從花蓮到宜蘭冬山超高壓變電所，最後48公里這一段線路尚未銜接。

過去台電曾規畫「和工-鳳林」輸電線計畫，但因行經太魯閣國家公園，當地山勢陡峭，難以尋得適當地點建設電塔，一直沒有辦法上來。

台電董事長曾文生也說，台灣如果要構成環島電網，最難做的就是「蘇花」這一段，必須找到可以依附的相關建設去完成。這次剛好蘇花安要興建，想到這是契機，可做路網的共構。

曾文生說，台電已積極跟交通部溝通達成共識，在蘇花安道路上完成環島電網的「最後一哩路」。未來在橋梁設計上，可把電網重量納入載重規畫，提早做設計、人孔等，不僅能讓台電有維護空間，且電纜跟著橋梁過，建設速度會提高，也節省建設成本。

今日「花東環島電網計畫」會議將由行政院政務委員陳金德主持，經濟部、交通部、台電等出席共商細節。劉建勳表示，完成時間得配合蘇花安工程。如可達成地下纜線與隧道共構，將能降低花蓮地區大停電風險。

蘇花安計畫就是「台9線蘇花公路安全提升計畫」，從宜蘭東澳到花蓮崇德，已於民國113年8月通過環評，正在進行工程設計與用地取得，預計121年全線完工通車。