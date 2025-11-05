台電設備故障致！南投緊急「大停水15小時」 影響範圍曝光

因台電設備故障導致南投縣原水區水量不足，將自今日上午7時起至晚間10時止實施大範圍停水。（圖／翻攝自台水官網）

台灣自來水公司今（5）日上午緊急公告，因台電設備故障導致南投縣原水區水量不足，將自今日上午7時起至晚間10時止實施大範圍停水。南投縣政府提醒民眾停水期間應關閉抽水機馬達及淨水器水源，以免設備受損；如有疑問，可洽台水客服專線1910。

據了解，停水時間為上午7時至晚間10時，停水範圍為水里鄉全鄉、集集鎮全鎮、信義鄉全鄉（11:00起）、南投市鳳山里、鳳鳴里、福山里、嘉和里、三和里、漳和里、南投里、漳興里、康壽里、仁和里、三民里、彰仁里、龍泉里、崇文里、千秋里(部分)、嘉興里、振興里、平和里、永興里、新興里(部份)、永豐里(部份)、福興里(部份)、三興里(部份)、平山里(部份)。

廣告 廣告

竹山鎮消防訓練中心、中和里、中崎里、德興里、竹圍里、竹山里、中山里、中正里、桂林里、雲林里、硘磘里、鯉魚里(鯉魚國 小以北)、福興里、下坪里、 延和里、延祥里、延山里、延正里、延平里、山崇里、富州里、中央里及社寮里(部分)。

名間鄉南雅街、南雲路、名中街、名松路一段、名竹路、員集路、彰南路、華山街、萬丹路、車站路。南投縣/南投市/彰南路一段。名間鄉/南雅街、南雲路、名中街、名松路一段、名竹路、員集路、彰南路、彰南路一段、華山街、萬丹路、車站路。南投縣/南投市/彰南路一段。名間鄉/南雅街、南雲路、名中街、名松路一段、名竹路、員集路、彰南路、彰南路一段、華山街、萬丹路、車站路。南投縣/南投市/彰南路一段。名間鄉/南雅街、南雲路、名中街、名松路一段、名竹路、員集路、員集路一段、彰南路、彰南路一段、華山街、萬丹路、車站路。

台水提醒，停水期間應提前儲水備用，並注意防火安全。恢復供水後，初期水質可能略有混濁，可先放流片刻再行使用。

此外，民眾可至台灣自來水公司官網查詢全台停水與降壓資訊，或透過掃描QR Code加入台水官方LINE帳號，點選「訂閱停水資訊」並輸入住家地址，即可在停水前接收即時通知。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃明志捲「謝侑芯謀殺案」能引渡來台受審？ 律師曝3關鍵

黃明志到警局報到 雪碧揭與謝侑芯生前最後對話：不准你們罵她

多人運動1／周湯豪深夜男女同樂被拍 公園綠地吞雲吐霧已違法