台電詐騙又重來！公司公開破解秘訣：一眼識破

近年來詐騙手法不斷推陳出新，許多人嚴加防範時，可能一不小心就會因為舊的詐騙技巧上當受騙。台電公司今（16）日表示，民眾收到電費提醒簡訊時應注意2點，簡訊不會提供網址要求用戶繳費，且發訊號碼是「111」，郵件則是不會附上網址連結或檔案，電話方面要注意轉接、身分證、匯款等關鍵字，以免中了詐騙集團的詭計，造成荷包大失血。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，民眾收到電費未繳的提醒簡訊時，有2大辨識重點，一是發訊號碼顯示為「111」，二是「無連結」，內容僅有未繳電費的電號、月份、地址，不會提供任何網址連結，「簡訊有網址連結千萬別點～」。

台電提醒，詐騙郵件常有連結或壓縮檔案，台電寄出的電費相關郵件，不會附上網址連結，也不會要求提供身分證及信用卡號等個資，更不會提供壓縮檔案，誘騙民眾開啟導致電腦受駭。

台電強調，詐騙電話須經常需要轉接及要求匯款，台電提醒繳費的電話有電話語音及同仁致電2種，語音電話不會轉接專人，同仁致電時則不會要求提供匯款帳號，「記得～如果聽到關鍵字，轉接、身分證、匯款，請務必要提高警覺」。

