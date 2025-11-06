台電評估核二、核三廠具重啟條件 民進黨團態度曝光

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（本報資料照片）

台電日前已向經濟部提交國內核電廠的現況評估報告，台電董事長曾文生5日指出，目前評估核二廠與核三廠具備重啟機會與條件。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（6）天表示，據了解是初步評估，未來台電仍須針對法制程序、社會共識，以及國家能源需求做完整說明。

鍾佳濱表示，核電廠在世界各國停機後重啟並非沒有先例，但非常少見，民進黨團不斷強調，台電對相關技術評估一定要本於專業、慎重進行，目前所了解的，這應是初步評估；縱使社會有共識的情況之下，也必須在台電專業上，有更嚴謹的做法，尤其在法制面上是否完備，社會各界、立法院都會嚴密注視。

廣告 廣告

鍾佳濱強調，台電目前所說的是工程技術上初步的判斷，未來仍要針對遵行法制的程序、尋求社會的共識，以及國家能源需求做一個完整的說明，「這件事情才剛開始，只是一個初步的意見而已」。

【看原文連結】