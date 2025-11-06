台電評估核2、3廠具重啟條件 經長：核可後送核安會審查

位在新北萬里的核2廠2號機，在前（2023）年3月15日除役，屏東的核3廠2號機則在今年5月除役。不過現在看似有機會重啟，因為台電先前已經提交核電廠現況評估報告給經濟部。

台電董事長曾文生表示，「在今年的10月8號，核安會公布了相關子法以後，其實台電公司也都進行了我們所要做的必要評估，核1、2、3廠各自的狀況我們評估起來，核2廠跟核3廠是有重啟的機會跟條件，同時我們也在進行電廠機組的維護一些相關工作。」

曾文生表示，目前核3廠正在進行大修，核2則要加速進行乾貯作業，取出反應爐內的燃料棒。由核電廠核島區有部分涉及原廠設計，得請原廠協助安檢工作。新北市府則回應，核能得從科學角度評估，最重要原則就是安全和穩定，對於核電相關設施會嚴格把關。

屏東縣政府發言人王品晴則回應，「有關核3廠的重啟評估，屏東縣政府務求要以安全第一為優先，請經濟部以及台電公司依照法律的規範，進行相關的重啟評估程序。」

清大核工與科學研究所特聘教授葉宗洸指出，「技術面來看，重啟之後的安全運轉是沒有問題的，剛剛講的南北都缺電的現象就剛好透過核3跟核2的重啟來進行解決。」

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣認為，「他們要把這個重啟報告對社會做資訊公開，具備重啟條件的角度，可能只是在他的電廠裡面使用的環境適合，但是我們之前包含地震的部分，包含機械老化的部分，這些都還沒有正式進入做檢查跟查核。」

核電廠是否重啟？民團和學者各有不同看法，經濟部長龔明鑫5日表示，依照規劃，如果經濟部核可後，台電將啟動「再運轉計畫」給核安會審查，同時進行核電廠自主安全檢查。

