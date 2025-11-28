台電認定核二、核三具重啟可行性 估明年3月提再運轉計畫

經濟部28日表示，已於27日核定台電提出的核電廠現況評估報告，經盤點分析核一、核二、核三廠的機組設備、人力配置、燃料乾貯、同型機組延役狀況、地質耐震、安檢整備現況、供電效益等7大面向後，認定核二、核三廠皆具有再運轉可行性。

評估報告指出，核一廠兩部機組已分別停機超過11年、8年，設備老化嚴重，且使用的機組與311日本福島核災事故同型，日本的同型機組都已進入除役，加上核一廠有許多重要設備都已拆除，因此認定核一廠不具再運轉可行性。

而核二、核三廠的安全及支援系統，在停機後仍比照營運期間定期大修及維護，雖然核二廠的發電系統停機已超過2年，功能需再確認，不過初判仍認定兩廠皆具備再運轉條件，預計將於明（2026）年3月向核安會提送兩廠的再運轉計畫。

除再運轉計畫外，台電也將啟動自主安全檢查，評估各項設備可延長運轉年限及必要之補強，預計核三廠約須耗時1.5至2年；核二廠則因乾貯設施延宕近10年，因此反應爐內仍有使用過的核燃料，需待爐心清空後才可進行反應爐相關安檢，因此安檢期程將比核三廠更長。

經濟部表示，核電廠重啟程序共有「兩個必須」，即「核安會必須依法訂定安全審查程序辦法」、「台電必須依核安會所訂辦法進行自主安全檢查」；對於核能議題也須滿足「三個原則」，即核安無虞、核廢有解、社會共識。

經濟部強調，會依核安會審查結果辦理，但是否重啟仍須獲得社會共識。