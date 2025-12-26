台電變壓器故障 高市三民區2732戶停電

台電公司設在高雄市三民區明誠路的變電箱上午傳出3聲類似爆炸的聲響後故障，造成周邊2732戶停電，台電緊急派員搶修。（圖：台電高雄營業區處提供）

台電公司設在高雄市三民區明誠路邊的一處變壓器，今天（26日）上午9點多突然故障，造成周邊2732戶停電，台電公司緊急派員搶修，大約100分鐘之後全數復電。

有民眾在社群媒體發文指出，上午吃早餐時突然聽到「碰碰」聲，電燈一閃一閃的就停電了，後來發現店外的變電箱冒煙，之後又接連傳出2聲類似爆炸的聲響。

台電高雄營業區處下午證實，上午9點04分，設在三民區明誠二路的變壓器故障，造成附近明哲路和民族一路一帶總共2732戶停電，台電在事故發生後緊急派員搶修，第一時間先隔離故障區間及轉供復電，半小時內有2181戶先復電，後續更換變壓器後，剩下的551戶在上午10點46分也恢復供電，台電表示，將持續強化線路設備巡檢，降低停電事故的發生。（溫蘭魁報導）