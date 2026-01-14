台電變電所出人命！37年資深班長遭「鐵捲門夾胸」亡 家屬悲慟提質疑

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

高雄市左營區鼓山三路的台電左營二次變電所，今（14）日上午發生一起死亡意外，一名台電員工疑似操作鐵門時不慎遭夾死。面對家屬質疑，台電表示將全面檢視作業流程與安全措施，避免類似憾事再次發生。

高雄市左營區鼓山三路的台電左營二次變電所發生一起死亡意外，張男疑似操作鐵門時不慎遭夾死（圖／翻攝畫面）

據了解，張男是巡檢班長，在台電服務長達37年，4年後就要退休。今日上午他在進入變電所內上班時，疑似因誤按「關閉」按鈕，遭鐵門當場夾困。隨後有目擊民眾報案，但警方趕抵時，張男已沒有生命跡象。張男妻子、兒子接獲噩耗後，立即趕赴到場，悲痛之餘兒子也質疑，台電月前就疑似發生類似安全問題，認為該全面檢討電動鐵門防夾開關。

針對此事，台電高雄區處表示，轄下各變電所並未發生因電動鐵門防夾裝置異常，致人員遭夾傷或死亡之事故。至於本次事故之事發原因，本處已全力配合相關單位進行調查，將儘速釐清事實。未來將持續檢視相關設備設置及作業程序，強化人員操作與安全管理措施，避免類似情形再次發生。台電也強調，將全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要關懷與協助。

