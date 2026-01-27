台電賺新高729億 今年電價不漲

台電去年大賺729億，經濟部內部坦言，今年4、10月幾乎確定可不漲電價。圖為民眾逛電器行。（本報資料照片）

賺了！台電27日召開董事會，通過去年財報，確定稅後盈餘大賺729億元，不僅優於預期，更寫下「史上最賺的一年」。能這麼好，來自三原因，包括燃料價格下跌、4年5度調漲電價，以及學校、路燈等優惠回歸各單位自理。今年燃料成本估計持平，台電連兩年盈餘已可預期，經濟部內部坦言，今年4、10月幾乎確定可不漲電價。

最近4年5度調漲電價，產業叫苦，住宅與小商家也不好過，但台電自認更慘。 俄烏戰爭後，天然氣價、煤價等成本持續攀升，公司當起「物價消波塊」，電價都沒有漲足，導致連虧3年，累積虧損最多達4200多億，為史上新高。

隨著去年10月，近期最後一波民生電價小調，加上國際燃料持穩，台電出現「轉虧為盈」跡象，甚至預估可以大賺600億。結果民國114年度財務報表出爐，竟然比預期高，全年稅後盈餘729億，創史上最賺一年紀錄。過往台電稅後淨利最多是104年的617億，當年是受惠國際油價氣價暴跌。

這次獲利創下高峰，台電表示，往年非夏月電價的12月期間，都會賠錢，這次竟然有小賺，才讓整年盈餘高於預期。稅後佳績，主要來自三大塊，首先就是燃料成本走跌，像是天然氣價走軟到每百萬BTU（英制熱值單位）僅12美元，煤價也100美元出頭，這塊挹注是最主要。

其次還有政策性負擔，如公用路燈、學校、社福機構等，回歸各事業主管機關負擔，省下144億，第三是業外收入，諸如資產活化、轉投資煤礦事業等，貢獻了137億。

對於729億獲利，台電強調，都會拿去補虧損，扣掉後公司累虧仍有3500億之多，要打平還要很多年。

由於今年燃料成本初估跟去年差異不大，台電114年、115年都賺錢機會極大。經濟部內部直言，今年4月、10月兩次電價檢討，台電應該都不會漲電價了。

至於有無可能降價？台電強調，俄烏戰爭仍未結束，燃料成本波動仍大，還不能掉以輕心。即使今年賺錢，也會用於彌平3500億累虧。經濟部電價費率審議會去年底已決議，在台電近3年累計虧損未打平前，如果有「超額盈餘」，可先拿去補虧，不用提存到「電價穩定準備基金」。