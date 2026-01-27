台電賺錢了！去年獲利上看600億，轉虧為盈3大關鍵曝光…連虧3年終露曙光，逾4000億累虧收斂

台電周二(1/27)召開董事會，通過2025年財報，2025年稅後盈餘衝上729億元，創下「史上最賺年度」。更在連續3年虧損後，重回國營事業獲利王寶座。台電指出，去年獲利主要原因，第一是受惠國際原料價格下跌，第二是電價合理化見成效，第三非電業收入大幅增加。 台電在2024年底累積虧損高達4229億，即便2025轉虧為盈，仍難打消虧損，仍約有3500億元累虧仍未打消。

回顧2022年至2024年，由於俄烏戰爭等地緣政治因素，導致全球能源價格大漲，台電連續3年虧損，2024年為止，累積虧損達4229億元，直到2025年才轉虧為盈。



根據台電公布財報，2025年全年稅後淨利729億元，其中業外收入為約140億元。

三原因助攻台電轉虧為盈

台電副總蔡志孟說明，台電去年轉虧為盈有三大原因。第一，台電今年電費收入增加，電價合理化貢獻台電數百億元獲利；第二，最主要原因則是國際燃料成本下跌，讓台電發電成本大幅下降，粗估降了約300億至400億元；第三，則是非電業收入增加逾百億。

蔡孟志補充，非電業收入增加，包含輔助服務、再生能源併網轉供費、樽節預算等。主要原因仍是以國際燃料成本下降。他估計，「全年獲將將超過600億元」。

只是，至2024年底，台電累積虧損高達4229億元，即便轉虧為盈，估計仍有超過3500億元的累積虧損。

回顧近期電價政策，台電曾四度調整工業電價，政院原預計再編列千億撥補台電，只是在立法院遭封殺，因此，台電二度調高民生電價，最後一次是在2025年10月調整民生電價。

一面撙節一面升級電網 台電：配電事故13年大減7成

台電一面樽節預算，一面為精進電網韌性，加速汰換老舊設備、導入智慧科技巡檢、並落實防範鳥獸碰觸。台電周一在經濟部舉辦記者會，說明配電事故從2012年的高峰2萬1019件，至去年已下降至6191件，減少7成。

台電統計，有近5成配電事故因外力引起，當中鳥獸碰觸更占約4成。台電至今已完成全台約100萬根電桿被覆化工作，架設友善鳥巢籃，引導鳥類避開危險，並加裝驅鳥器、防鼠及防蛇網。鳥獸及樹木碰觸造成的停電事故已從2012年的4073件，下降至去年1772件，整體降幅超過5成，成果顯著。





