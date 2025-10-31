台電輔導節能成功案例！上峰塑膠電費年省近5% 夜尖峰用電移轉成效亮眼

▲上峰塑膠導入節能新策略，電費年省近5％，鳳山台電輔導見成效。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】隨著電力結構持續變化，夜尖峰用電已成為高壓三段式最貴的時段，台電鳳山區處持續推廣協助業者減少夜尖峰用電以減少電費降低企業成本，同時也能維持夜尖峰供電穩定。

位於大發工業區之上峰塑膠公司成立已35年，負責人吳德霖先生早期為南亞塑膠工程師，目前除了擔任塑膠工業技術中心專案講師也是大發產業園區廠商協進會監事，深耕塑膠領域超過50年。今年6月台電鳳山區處主動拜訪提供移轉夜尖峰用電建議，吳老闆立即著手盤點設備，並要求廠內塑膠粒拌合產線配合移轉至離峰時間生產，同時由原本高壓二段式時間電價改為三段式時間電價。夏季期間每一度配合移轉的用電將由原本尖峰9.39元改為離峰2.53元，每一度節省6.86元，預估全年電費可節省近5%。

台電鳳山區處今年9月17日召開高壓用戶座談會，並特地邀請吳老闆於座談會分享自身移轉用電經驗，鼓勵其他同業也能積極盤點設備人力，找出最佳用電模式。鳳山區處洪通澤處長亦於10月30日特地率領ESCO團隊至上峰塑膠進行節能診斷初訪作業，期盼能協助用戶汰換老舊耗電設備，節能省電再升級。（圖╱台電鳳山區處提供）