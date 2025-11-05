台電送交評估報告 曾文生：核二、核三廠具重啟機會與條件

經濟部日前表示，已收到台電送交的核電廠現況評估報告，台電將在一個月內公布核三廠是否適合啟動。台電董事長曾文生今天表示，目前評估核二廠與核三廠均具備重啟的機會及條件，另由於安檢部分工作牽涉原廠設計，需請原廠協助處理，持續積極洽詢中。

台電董事長曾文生5日表示，目前評估核二廠與核三廠均具備重啟的機會及條件，另由於安檢部分工作牽涉原廠設計，需請原廠協助處理，持續積極洽詢中。（中央社資料照）

行政院長卓榮泰4日率經濟部長龔明鑫等官員赴立法院備詢，國民黨立委張智倫聚焦核三廠重啟評估，連番追問經濟部何時公布結果。龔明鑫回應，台電已依程序將核電廠現況評估報告送交經濟部審查，會在一個月內對外公布核三廠是否適合啟動。

曾文生今天出席台灣電力與能源工程協會「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰」研討會，會前接受媒體訪問時表示，自核安會公布相關子法後，台電即進行必要現況評估，目前看來核二、核三廠有重啟機會與條件。

曾文生說，機組停機後需進行維護保養、維持人員編制，尤其隨著每年核電廠員工退休，員工也要受訓取得證照，同時進行電廠機組維護、安全設施強化工作，甚至大修，相關工作規畫與分析已報經濟部，而核島區部分工作牽涉原廠設計，需請原廠協助安檢，這部分持續積極洽詢。

他補充，核三正在進行大修，核二優先工作則是加速乾貯建置、取出反應爐燃料棒。

至於台電現況評估報告12月是否會完成審查，曾文生並未正面回應，僅說明台電自我安檢相關項目包括固定元件老化分析，此為最核心的部分，以及轉動裝置等維護，也須洽詢原廠，盼盡快往前推進。

曾文生先前表示，台電自我安檢時間約1.5到2年，完成後再送核安會審查。媒體詢問相關時程，他說，不方便替核安會回答，台電的工作就是持續進行評估。