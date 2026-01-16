台電通霄發電廠新、卸任廠長交接

明天天氣如何？ 今年第一個熱帶性低氣壓(TD-01)於週三(14日)凌晨在菲律賓東方海面形成，未來有繼續發展為今年第一號颱風的趨勢，如果形成颱風會叫做「洛鞍」，是由寮國所提供的名字，是燕子的意思，預估未來將如先前預期在菲律賓東方海面逐漸轉向東北移動，不會靠近臺灣，外圍環流雲系則將在週末到下週一(17-19日)之間來到巴士海峽、臺灣東南方外海，跟臺灣陸地應該還有一段距離，對陸地上的天氣沒有明顯影響。1月份有颱風形成其實並不奇怪，西北太平洋全年都可能有颱風發生，颱風發生數最少的時期其實是2跟3月，而因為大氣環境條件的關係，1至3月過去從未有颱風對臺灣造成過威脅的紀錄。 週四(15日)臺灣受偏東風影響，預估高壓迴流型態的偏東風環境大約可以持續到週六(17日)左右，大陸北方蒙古、華北一帶雖然在未來2-3天內逐漸有新的冷高壓建立並且向東延伸，但是暫時還不會往南延伸影響到臺灣。偏東風加上環境整體較偏乾，中高層的槽脊波動位置也都比較偏北活動，因此一直到週六(17日)臺灣附近的天氣應該大致都是穩定的，預報上來看到了週五、週六(16-17日)東半部降雨的機會略為增多，不過應該還是比較局部性，西半部則持續會是以多雲到晴的天氣為主。一直到週六(17日)白天各地溫度逐漸上升，北部、東北部白天高溫可以到22-24度或以上，中部及花東地區高溫24-27度，南部高溫可能到26-28度或以上，但是夜晚清晨配合輻射冷卻作用，各地空曠地區仍將有較低的溫度出現，尤其是西半部空曠地區應該都還是有可能出現10度以下的低溫，日夜溫差普遍都很明顯，早出晚歸或是有心血管疾病的朋友要特別注意衣服的穿著搭配，家中有長輩、小朋友的話也要留意身體健康。 下一波冷空氣將從週日(18日)開始逐漸南下，目前的預報看起來週日到下週一(19日)仍只是冷空氣前緣部分，真正冷空氣較強應該要從下週二(20日)開始影響，並且一路持續到下週五(23日)，下週三到週五(21-23日)將是冷空氣影響最明顯的三天，要等到下週末(24-25日)冷空氣強度才會較為緩和，白天溫度回升，但是夜晚清晨仍有輻射冷卻低溫，整個冷空氣影響的時間看起來相當長，而且目前預報的冷空氣強度仍然較強，至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，未來數天的預報調整變化情況值得持續觀察。 天氣的部分也是要從週日(18日)開始隨著底層東北季風增強而有所變化，迎風面大臺北、宜蘭到花蓮一帶降雨會先開始增多，下週一、週二(19-20日)東北季風持續增強，迎風面地區降雨的範圍將會逐漸擴大到桃園、臺東及恆春半島等地，其他地方的雲量也將增多。下週三到週五(21-23日)隨著中高層槽線往南擺動帶來中層明顯的水氣，除了迎風面北部、東半部持續降雨外，中南部雲量偏多，也不排除有局部降雨的可能性，山區降雨會比較明顯，高山地區出現降雪的機會也比較高，整體天氣會偏向濕冷型態。要等到下週六、日(24-25日)較乾的空氣進來，各地天氣才會好轉，轉變成乾冷的型態。濕冷的型態會比乾冷型對於日常生活、身體健康的影響更大，如果接下來預報仍然持續不變的話，要提醒大家先預作準備。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發表留言