台電雲林區處端午送暖 點亮弱勢微光

台電雲林區處蔡緒良處長（左二）會同翁素蘭村長（右二）前往個案家中慰問（由家屬代領）。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】端午佳節將至，家家戶戶飄散傳統粽香共度團圓時刻。然而在社會的某些角落，仍有許多家庭正獨自與命運的風雨搏鬥。台灣電力公司雲林區營業處特別於端午前夕，由蔡緒良處長與袁素蘭副處長親自率隊，奔赴基層用戶家中關懷慰問，並發放急難救助金，以實際行動為弱勢家庭在困境中點亮希望，注入溫暖的社會暖流。

台電雲林區處蔡緒良處長（左二）與莿桐服務所李盈佳所長（右一）點亮弱勢微光。（圖／記者洪佳伶翻攝）

本次關懷腳步走遍雲林山線與海線，共計慰問10位家逢巨變、亟需外界伸出援手的民眾。居住在大埤鄉的張先生，本身體弱多病、長期仰賴洗腎維持生命，日前更因左腳趾截肢而無法外出工作，家中還有一名尚在就讀幼稚園的幼子，全家生計僅靠太太打零工勉強支撐；莿桐鄉的籃先生，自身行動較不靈敏，平日靠撿拾資源回收微薄度日，即便生活自顧不暇，仍無怨無悔地照料著因中風只能深鎖在輪椅上的妹妹。

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端午送暖，台電雲林區處蔡緒良處長（左二）及服務中心卓妤謙主任（右一）前往高齡75歲楊老太太家中慰問。（圖／記者洪佳伶翻攝）

走進斗六市區，高齡75歲的楊老太太與罹患癌症的兒子相依為命，遮風避雨的租屋處天花板早已多處破損、房樑傾斜簡陋，境況令人鼻酸；褒忠鄉的許先生，家中近期不幸遭逢火災祝融，雪上加霜的是，太太因中樞神經手術後長期臥床、行動不便，整頓家園與照顧重病的雙重壓力，壓得他喘不過氣。褒忠鄉另一位高齡86歲、患有多年重度失智症的林老太太，因病情反覆，常獨自外出失蹤，境況窘迫；元長鄉72歲的李老太太本身患有多種慢性病，還要照顧自幼小兒麻痺的兒子，未料兒子日前又不幸遭遇車禍，讓原本就捉襟見肘的生活頓失依靠，日常生活全仰賴左鄰右舍的救濟，極需社會各界的溫暖注入。

蔡緒良處長溫情表示，台電作為國營企業，穩定供電是我們對這片土地最首要的承諾；然而，善盡企業社會責任、持續關懷弱勢族群，更是台電責無旁貸的使命。電力能點亮家家戶戶的燈火，而台電的愛，希望能點亮這些用戶心中的希望。期盼透過這次及時的急難救助，將實質的幫助與溫暖送到最需要的用戶手中；同時也希望能拋磚引玉，喚起社會各界共同關注弱勢家庭的困境，凝聚大眾的力量，一起為他們點亮翻轉生活、走出黑暗的希望之光。