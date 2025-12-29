台電雲林歲末送暖 以溫暖行動關懷弱勢族群

歲末送暖，台電雲林致贈公益捐款，以實際行動傳遞溫暖與關懷。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為落實企業社會責任，關懷在地弱勢族群，台電雲林區營業處攜手台灣電力工會四十二分會於今日辦理「114年度歲末傳愛-關懷弱勢捐助活動」，由蔡緒良處長及黃安妮理事率領區處同仁親赴機構訪視，並致贈公益捐款，以實際行動傳遞溫暖與關懷。

本次活動受贈單位包含雲林縣啟智協會、視障重建福利協進會、聽語障福利協進會、聲暉協進會、台西身心障礙者福利協會、以及小天使發展協會等6個社會福利團體，共捐助新臺幣15萬元。台電團隊在訪視過程中，深入了解各單位的服務使命，包含致力於提升心智障礙者生活自理與職訓能力的啟智協會、協助視障朋友重建定向行動與生活自主的視障重建協進會、以及努力消除溝通隔閡、促進聽語障者社會參與的聽語障福利協進會。同時，資源也挹注於專注聽障兒早期口語教育的聲暉協進會、深耕沿海偏鄉提供在地身障支持的台西身障者福利協會，以及陪伴發展遲緩兒童跨越成長挑戰的小天使發展協會。每個受贈單位獲捐2萬5千元，期盼透過實際資源挹注，能協助社福團體持續推動上述多元化的照顧與專業服務工作，陪伴弱勢族群度過溫馨的歲末時節。

台電團隊除實地了解各機構服務現況與需求外，也與工作人員交流分享，對其長期投入社會福利工作的付出表達肯定與感謝。受贈單位亦對台電長期關懷社會、主動伸出援手表示由衷感謝，並肯定此次捐助對機構運作及服務推動具有實質助益，讓視障、聽障、心智障礙及發展遲緩的孩子與家庭，都能感受到社會的關愛。

台電雲林區處蔡緒良處長表示，台電公司除肩負穩定供電任務外，在歲末年終感恩的時刻也持續關懷弱勢族群，期盼藉由這樣的活動，將如同燈光般的溫暖與希望，傳遞至更多需要幫助的地方。未來也將持續秉持台電精神，善盡企業社會責任，攜手社會各界共同營造溫暖友善的社會環境。

