台電電力未來式 展60項研究成果

▲台電董事長曾文生（左五）與各界貴賓共同為展覽揭開序幕。

明年適逢台電成立80週年，首波活動「電力未來式│114年台電綜合研究所研究試驗成果展」，昨（卅）日在板橋車站旁、全台首座綠能主題展館的「電幻1號所」盛大開展。台電表示，展覽聚焦電力韌性、數位及淨零三軸轉型，展出我國電力研究重鎮「綜合研究所」多達六十項電力研究成果，即日起免費展出至明年一月廿八日。

「電力未來式│114四年台電綜合研究所研究試驗成果展」分為「科技啟程站、電力守護網、創新加速區、永續共創場」四大展區，由台電董事長曾文生、總經理王耀庭、綜合研究所所長鍾年勉與台灣電力工會理事長吳有彬、國科會副主委林法正、氣象署署長呂國臣、國營司司長胡文中、新北市經發局局長盛筱蓉等各界貴賓為展覽揭開序幕。