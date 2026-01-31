台電馬鞍水力機組獲國際雙認證 台灣水力綠電首例

（中央社記者曾筠庭台北31日電）台電推動水力發電永續再獲國際肯定，台電表示，大甲溪電廠馬鞍水力機組近日正式取得國際「水力發電永續發展聯盟」（HSA）及「低衝擊水力驗證機構」（LIHI）雙重驗證，此為台灣首座取得再生能源憑證的水庫式水力機組，也成為世界首例經兩個國際機構共同認證的RE100水力綠能案例。

台電今天發布新聞稿指出，因應國際淨零趨勢及企業綠電需求，經濟部標準局於2024年修正「再生能源憑證實施辦法」，放寬水力發電納入再生能源憑證範圍，不再僅限於小水力發電。為接軌國際標準，台電於去年啟動台灣首件水力發電RE100綠能驗證計畫，邀請國際認證機構HSA與LIHI來台，前往大甲溪流域進行實地查核。

台電表示，國際驗證團隊審查範圍涵蓋馬鞍壩上下游魚類保育、水質與生態、流域及海岸線保護，以及在地歷史文化保存等面向，深入溪谷林間並走訪當地部落，全面檢視台電在生態保育與環境管理的作為，歷經超過半年現勘與審查，馬鞍機組分別於去年12月29日及今年1月13日取得HSA與LIHI認證，成為LIHI在亞洲首個完成實地驗證的案例。

台電指出，大甲溪流域自最上游德基水庫至下游馬鞍壩，共設有5座水力發電機組，水資源得以重複利用發電後，再流至石岡壩調節放水，其中位於下游的馬鞍機組裝置容量達13.35萬瓩，去年全年發電量超過4億度；馬鞍壩河段亦蘊含17種魚類，是台灣白甲魚（苦花）及纓口台鰍等大甲溪原生魚種的重要棲地。

台電說明，長期投入大甲溪流域生態保育，1998年起設置馬鞍壩生態魚道協助魚類洄游，2016年進一步改善魚道入口設計，讓體型較小或跳躍力較弱的魚類也能順利上溯；2024年更導入「AI生物辨識」技術，透過影像資料庫即時掌握魚道利用情形。此外，馬鞍壩庫區內的小沙洲經長年維護，已成為白鷺鷥、夜鷺等鳥類棲息地，被稱為「鷺鷥島」。

台電表示，將以馬鞍機組為起點，未來將持續完成大甲溪流域其他水力機組的整體國際驗證，並規劃逐步擴展至濁水溪流域及東部河川，依循國際標準推動水力發電，兼顧能源供應與生態永續。（編輯：林克倫）1150131