台電高訓中心獲國家人才發展獎

▲行政院長卓榮泰（左）頒獎，台電副總蔡志孟（右）代表受獎。

為確保全國穩定供電，台電訓練所於北中南設有訓練場域培育電力專業人才，其中以「搶修英雄培育搖籃」聞名的高雄訓練中心繼二○二一年首獲我國人力資源領域最高榮譽國家人才發展獎後，再以「訓練十大典範」第二度獲獎。台電表示，高訓中心以國內最完善的輸變配電訓練場域為基礎，結合敏捷團隊與ESG永續理念，發展出獨特的六大核心訓練，為我國電力人才培育奠定永續發展的基石。

台電指出，高訓中心自一九八四年設立，聚焦於全國輸變配電及搶修專業人才專業訓練，具備國內最完善的輸變配電訓練暨檢定場域，並以「敏捷團隊，追求卓越」為目標，除提供新進養成與電力技術訓練外，更發展出獨特的六大核心訓練，實踐「訓證用合一」與「訓練一條龍」模式，淬鍊十大典範等多元方案，培育電力核心人才，二十二名員工共取得九五張專業證照，藉由Scrum敏捷團隊模式，近五年共完成廿項重大專案，成效斐然。

台電說明，近年高訓中心因應電力產業的數位與永續發展趨勢，規劃綠能智慧教育訓練園區，建置智慧電網訓練場域，並創新導入虛實整合工安體感、AI工具與數位化課程，深化數位科技應用，推動成果更擴散至產官學界，展現卓越的專業能力與靈活的應變速度，持續為我國電網穩定與安全提供最堅實的後盾。