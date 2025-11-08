台電高雄區營業處人員颱風前修剪樹木 (圖)

現年85歲的美國首位眾議院女議長裴洛西（Nancy Pelosi）11月6日宣布，將不再爭取連任眾議員，並在社群平台X上釋出一段約6分鐘的感謝影片，為近40年的傳奇政治生涯畫下句點，並呼籲在美國與全球持續傳承民主與自由的理念。 裴洛西長年深耕加州舊金山。兩天前，加州選民才剛通過重畫選區的「第50號提案」（Proposition 50），力圖讓民主黨在眾院取得更多席次。 她自1987年首度當選國會議員以來，長期站在爭取民主黨眾院主導權的最前線，並兩度出任議長。三年前，她退出黨團領導階層，讓年輕世代接棒。 在感謝影片中，還帶到她於2022年8月2日訪台的片段，是自1997年時任議長金瑞契（Newt Gingrich）之後，訪台層級最高的美國現任官員。此行引發中國多次強烈警告，前總統蔡英文並頒授「特種大綬卿雲勳章」，感謝她支持台灣。 作為進步派代表人物，裴洛西在川普第一任期內多次正面對決。她不僅在國情咨文結束後當眾撕毀川普演說稿，更兩度主導眾院彈劾川普。多數共和黨人對她的退休保持沉默，而川普則批評她是「對國家巨大的負擔」、「邪惡之人」，裴洛西方面則尚未回應。 裴洛西一生為民主黨籌得超過10億美元（約新台幣324億元）的政治資金，被譽為黨內最強的募款能手。儘管退休後動向尚未明朗，但她的影響力仍深植於美國政治版圖。 裴洛西的退休，也反映出民主黨內年輕世代對高齡政治菁英長期把持權力的不滿。這股情緒在2024年美國總統拜登尋求連任時達到高峰，最終民主黨被迫臨陣換將。 裴洛西以捍衛人權著稱，不僅多次踩中國紅線、支持台灣，也是美國國會中最早倡議同性平權的政治人物之一。

