中央社

台電高雄區營業處人員颱風前修剪樹木 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

颱風鳳凰逼近，台電高雄區處戒備，除加強樹木修剪外，並巡視變電所、測試抽水機。（台電提供）

中央社記者林巧璉傳真 114年11月8日

