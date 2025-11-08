台電高雄、鳳山區營業處致力防颱準備工作

▲台電公司高雄區營業處及鳳山區營業處為因應輕颱鳳凰來襲，致力於防颱準備工作。(資料照／記者黃守作攝)

[NOWnews今日新聞] 台電公司高雄區營業處及鳳山區營業處為因應輕颱鳳凰來襲，今(8)日致力於防颱準備工作，針對高雄地區轄區內樹木進行修剪，盡可能降低強風一刮，樹木掃到架空線路，造成停電事故的機率，以防止外力停電事件發生。

▲台電公司高雄區營業處致力於防颱準備工作。(圖／台電高雄區營業處提供)

台電公司高雄區營業處處長黃志榮表示，中央氣象局持續預警颱風移動過程中強度將持續增強，為因應颱風可能帶來的影響和災害，高雄區營業處已全力戒備，共整備224位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、27台發電機、38台抽水機及挖土機等機具設備，除加強樹木修剪外，另針對轄區內各變電所進行巡視，也針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。

廣告 廣告

▲台電公司高雄區營業處針對高雄地區轄區內樹木進行修剪。(圖／台電高雄區營業處提供)

黃志榮說，依氣象署預報，鳳凰颱風預期仍持續增強，預估路徑將於下週接近，並影響台灣本島，暴風圈及降雨將對南台灣陸地造成影響，民眾除了應即早做好防颱準備，也提醒提供配電場所用戶，有淹水之虞場所，應備置防範水患因應措施，尤其是抽水站等可能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。

▲台電公司鳳山區營業處針對高雄地區轄區內樹木進行修剪。(圖／台電鳳山區營業處提供)

台電公司鳳山區營業處處長洪通澤指出，輕度颱風鳳凰可能以中颱下限或輕颱強度影響台灣，氣象署不排除會在10日日發布海上颱風警報，鳳山區營業處已盤點搶修人力、機具待命全力戒備，並加強修剪樹木，嚴防強風豪雨可能帶來的災害，必要時將迅速啟動支援機制投入搶修。

▲台電公司鳳山區營業處針對高雄地區轄區內樹木進行修剪。(圖／台電鳳山區營業處提供)

洪通澤說，鳳山區營業處所轄的山區，常見的竹子是造成停電事故的主要原因，風雨一大時，枝葉觸碰到架空線路，時間久了，線路外皮易磨損破皮，最終引起短路造成停電事故，而在市區，黑板樹是高雄市區常見的行道樹，也因其枝葉生長速度快、可生長至高達20 公尺，風吹雨打下，枝葉容易折斷造成停電事故，而成為修樹重點。

因此，鳳山區營業處乃趕在颱風來襲之前，乃利用周末、假日加速轄區內樹木修剪作業，期降低強風掃到樹木枝葉，引起架空線路停電事故。

洪通澤並指出，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電，此外，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候，台電將盡速派員搶修。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

參與社會公益活動！中鋼運通公司攜南高雄家扶中心關懷弱勢家庭

產學共創永續新動能！日月光半導體公司舉辦環境技術研究成果發表

防堵非洲豬瘟入侵！關務署高雄關查緝金門小三通農畜產品及動物