台電高雄、鳳山區營業處致力防颱準備工作
[NOWnews今日新聞] 台電公司高雄區營業處及鳳山區營業處為因應輕颱鳳凰來襲，今(8)日致力於防颱準備工作，針對高雄地區轄區內樹木進行修剪，盡可能降低強風一刮，樹木掃到架空線路，造成停電事故的機率，以防止外力停電事件發生。
台電公司高雄區營業處處長黃志榮表示，中央氣象局持續預警颱風移動過程中強度將持續增強，為因應颱風可能帶來的影響和災害，高雄區營業處已全力戒備，共整備224位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、27台發電機、38台抽水機及挖土機等機具設備，除加強樹木修剪外，另針對轄區內各變電所進行巡視，也針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。
黃志榮說，依氣象署預報，鳳凰颱風預期仍持續增強，預估路徑將於下週接近，並影響台灣本島，暴風圈及降雨將對南台灣陸地造成影響，民眾除了應即早做好防颱準備，也提醒提供配電場所用戶，有淹水之虞場所，應備置防範水患因應措施，尤其是抽水站等可能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。
台電公司鳳山區營業處處長洪通澤指出，輕度颱風鳳凰可能以中颱下限或輕颱強度影響台灣，氣象署不排除會在10日日發布海上颱風警報，鳳山區營業處已盤點搶修人力、機具待命全力戒備，並加強修剪樹木，嚴防強風豪雨可能帶來的災害，必要時將迅速啟動支援機制投入搶修。
洪通澤說，鳳山區營業處所轄的山區，常見的竹子是造成停電事故的主要原因，風雨一大時，枝葉觸碰到架空線路，時間久了，線路外皮易磨損破皮，最終引起短路造成停電事故，而在市區，黑板樹是高雄市區常見的行道樹，也因其枝葉生長速度快、可生長至高達20 公尺，風吹雨打下，枝葉容易折斷造成停電事故，而成為修樹重點。
因此，鳳山區營業處乃趕在颱風來襲之前，乃利用周末、假日加速轄區內樹木修剪作業，期降低強風掃到樹木枝葉，引起架空線路停電事故。
洪通澤並指出，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電，此外，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候，台電將盡速派員搶修。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
參與社會公益活動！中鋼運通公司攜南高雄家扶中心關懷弱勢家庭
產學共創永續新動能！日月光半導體公司舉辦環境技術研究成果發表
防堵非洲豬瘟入侵！關務署高雄關查緝金門小三通農畜產品及動物
其他人也在看
拍續集有譜 96分鐘衝破2億 演員合體謝票
本報綜合報導 「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人8…中華日報 ・ 7 小時前
健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續
政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導衛福部長石崇良，因為健保補充保費改革，未先與社會及相關部會妥善溝通引發批評、政策喊卡。風波後今（8號）上午他和總統賴清德首度同台出席醫學活動，總統致詞強調提高健保總額，讓石部長進行醫療給付時更有彈性，展現支持。而石崇良則回應，台灣健保不會倒、但健保也必須持續改革。總統賴清德：「該說感謝的人是我，我要感謝吳明賢理事長邀請我，能夠回到我們醫界的大家庭。」回到最溫暖熟悉的醫學界出席活動，總統賴清德和和衛福部長石崇良合體，除了感謝醫界貢獻，致詞再提健保總額制度。健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續（圖／民視新聞）總統賴清德：「提高健保的總額，（明年）達1兆082億元，也是大概歷年最高，目的就是點值足夠的目的，我們是希望讓石崇良部長，能夠進行醫療給付，能夠更有彈性。」賴總統重申，明年度健保將破兆元，而去年和今年都以高推估5.5%來提高健保總額、就是照顧民眾、也要讓醫療給付更有彈性、留住醫療人才。但衛福部長石崇良近來卻因健保補充保費改革深陷爭議，民眾炸鍋、事先未和政院及其他部會溝通也挨批。衛福部長石崇良：「健保的財務，絕對是會有很大的衝擊，可預期的未來一定會面臨，會以容納最多的意見，大家來共識，我們得到最多民眾的支持下，才會來推動下一步。」盡管政策臨時喊卡，但傳出醫界私下紛紛力挺，畢竟健保改革，勢在必行。健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續（圖／民視新聞）衛福部長石崇良：「最大的社會共識之下，我想大家都支持健保，健保是台灣國人最大的資產，也是社會最大的支持的力量，健保一定不會倒️，但是健保也必須持續改革。」台大醫學院院長吳明賢：「石崇良部長健保改革一定要成功。」健保改革一定得做，只是怎麼做、保費怎計算，都得有更周延的計畫、更要加強社會溝通。原文出處：健保補充費改革爭議後首露面！ 石崇良：健保不會倒 改革須持續 更多民視新聞報導卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視影音 ・ 10 小時前
肥胖、糖尿病患恐遭拒發美簽 美國新政策視其為「公共負擔」
[Newtalk新聞] 美國川普政府近日公布一項新指引，要求全球各駐外使領館在審理永久居留簽證申請時，將糖尿病、肥胖及其他慢性疾病納入審查範圍，簽證官得據此判斷申請人未來是否可能成為「公共負擔」，從而拒發簽證，政策經國務院發布後，大幅改變了既有的移民審查標準，引發外界廣泛討論與法律界強烈反彈。 根據《KFF 健康新聞》報導，這份電報指示簽證官評估申請人是否可能依賴美國政府醫療或社會福利資源生活，若被認定風險過高，簽證官有權直接判定其不符簽證核發資格。過去美國移民體檢多以肺結核等傳染性疾病為重點，此次則首度將慢性病與肥胖列為重大審查項目，明顯擴大了簽證官的裁量空間。 美國簽證樣板。（示意圖） 圖：翻攝自維基百科 國務院列出的疾病範圍相當廣泛，包括心血管疾病、呼吸系統疾病、癌症、糖尿病、代謝疾病，以及神經與心理相關疾病等。文件中強調，這些疾病的治療可能「耗費數十萬美元」，而肥胖則可能進一步引發高血壓、氣喘、睡眠呼吸中止症等，需要長期且高額的醫療支出。新指引要求簽證官審查申請人是否具備足以負擔終身醫療費用的財務能力，並不得依賴政府補助。此外，審查內容更為全面，甚至會評估申請人家屬的健康狀況是新頭殼 ・ 10 小時前
中職》「第一輪喔，浪費錢！」 「500萬男」邱鑫不理酸言酸語
20歲的外野手邱鑫是2023年中職選秀樂天桃猿第一指名好手，他在穀保家商時期打過兩屆U18世界盃，進職棒也打過U23世界盃，前景一片看好，只是效力樂天兩年半邱鑫還沒上過一軍，今年在二軍出賽51場，107打數敲19安，打擊率僅1成78，外帶2轟、3盜和4分打點，表現並不理想。自由時報 ・ 10 小時前
健保補充保費徵收 陳時中：2萬元門檻太低
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，但相關政策也因引發民眾反彈，行政院出手喊卡。對此，行政院政務委員陳時中今（8）日談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
城市祈禱餐會 「彰化很有料只是過去太低調」
彰化縣剛舉辦台灣設計展，創造了高人氣。縣長王惠美今天出席城市祈禱餐會表示，彰化很有料，只是過去太低調。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
年改風暴延燒！教長一句話惹怒退休教師 全教產怒轟「無知傲慢」該道歉
朝野立委於6日針對「停砍年金」進行初審，就公教人員退休相關條文展開激烈攻防。教育部長鄭英耀日前受訪時表示，自己與執政黨立場一致，盼維持年金改革的推動，並稱「大部分老師退休後都有很好的生活安排，或寄情山林或旅遊走讀，認識各種文化風采，定期跟朋友聚會歡唱，也有含飴弄孫。」全國教育產業總工會（下稱全教產）今（8）日怒轟鄭英耀，所言所行是對教育人員退撫基金及退休權益......風傳媒 ・ 4 小時前
中國私營「人民咖啡館」遭官媒批無底線 火速改名
（中央社台北8日電）中國私營咖啡廳「人民咖啡館」以中國常見的紅色、五角星為裝潢主題，6日遭官媒人民網批評為行銷無底線。該公司今日宣布將中國大陸的門市名稱改為「要潮人民咖啡館」，香港及澳門的門市維持不變，中國網友仍對此表示不滿。中央社 ・ 12 小時前
丹麥擬禁15歲以下兒童使用社群平台 澳洲自12月10日起違規恐遭罰10億元
丹麥政府宣布，將推動立法禁止15歲以下兒童使用特定社群媒體平台，成為歐盟中首批設定「社群使用年齡下限」的國家之一。這項政策獲得國會多數政黨支持，被視為丹麥在兒少數位保護上的重大轉折點。丹麥數位化部在聲明中指出：「作為歐盟中最早行動的國家之一，丹麥正邁出劃時代的一步，為社群媒體設立年齡限制，目的在於保護孩子與青少年的數位安全。」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
糖友自我血糖監測不能少 專家教你不痛測法
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】控制血糖值在正常的範圍，是糖尿病患必須做好的自我照顧，但是，很多患者因為怕互傳媒 ・ 10 小時前
黃仁勳快閃訪台22小時! 強調與台積電關係緊密
財經中心／陳孟暄 蔡明政 楊思敏 戴亞倫 台北報導輝達執行長黃仁勳旋風快閃來台，7號下午抵達台南，先到台積電南科廠區，參觀三奈米製程，接著與台積電董事長魏哲家共進晚餐，隔天早上又現身新竹縣立體育場參加台積電運動會，這趟行程短短22小時，也再度凸顯輝達與台積電的緊密合作。開心歡手跟台灣到別，但回溯過去22小時，輝達執行長黃仁勳在台行程，馬不停蹄。輝達執行長 黃仁勳：「輝達和台積電就像家人一樣」。兩度把台積電稱為家人，黃仁勳在台期間，幾乎繞著台積電轉，從7號下午14:20飛抵台南，馬上前往台積電南科三奈米廠，參觀產線，2小時後，又與台積電董事長魏哲家及高層，共進晚餐，還快閃老字號水果店，外帶冰品與水果，直到晚上10點15分左右，回到台北下榻飯店，8號一早，又到新竹參加台積電運動會。直到運動會結束，才搭乘私人飛機離台，旋風來台、快閃22小時，但頭要目標，是與台積電談晶片合作。黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作。(圖／民視財經網)輝達執行長 黃仁勳：「輝達打造GPU，但我們也做CPU、交換器，連接器等，有很多東西都和Blackwell連結，我們也開始讓Rubin投入生產線，所以台積電和輝達緊密合作」。台積電董事長 魏哲家：「(想要多少晶片)，這是機密」。與台積電合作密不可分，但記憶體短缺問題，輝達也得找更多外援幫忙。輝達執行長 黃仁勳：「我們有三家非常優秀的記憶體製造商，包含三星、美光、SK海力士，他們都很棒，他們都很努力滿足輝達的需求」。但中國在AI競賽中，緊追美國，台灣的地位，是否受到影響?黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作。(圖／民視財經網)輝達執行長 黃仁勳：「人工智慧會影響每個國家、每一個地區，每一家公司，AI是這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術，參與人工智慧發展至關重要；台灣在全球半導體製造中心的地位，仍然極為重要」。台灣領先地位，難以撼動，但身為AI晶片霸主，輝達也將與各國政府，展開更多溝通、合作，用更靈活的政策，在全球AI之戰，保持領先。原文出處：黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作 更多民視新聞報導騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視財經網影音 ・ 10 小時前
林智鴻公益列車 推親子共學體驗職人精神
[NOWnews今日新聞]由高雄市議員林智鴻與高雄市社會福利慈善總會共同主辦的「善循環・愛永續」【公益列車×小小職人】活動，今(8)日於鳳山五甲龍成宮熱鬧登場。活動結合公益、教育與親子體驗，匯集社會愛...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
舊機煥新 遠傳推原廠電池換修優惠
(記者謝政儒綜合報導)隨著手機功能日益強大，消費者對續航力的依賴也與日俱增，一般手機使用兩到三年後，電池續航明顯下降，導致整體效能與使用體驗打折。遠傳針對Apple、三星、OPPO等熱門手機品牌，推出...自立晚報 ・ 1 天前
高雄爆老師不當管教！家長控捏到學生肩膀瘀青 欲辭幹部還威脅記小過
近日高雄市左營區某國中傳出導師疑似管教不當，除了將學生留校未通知之外，還將該名學生的肩膀捏至瘀青，引起熱議。根據臉書社團的貼文分享，一名學生因朝會講話被老師捏肩膀警告導致瘀青，而家長後續想要求自己小孩辭去班級幹部職位時，老師還以「辭退會被記小過」為由，要求再考慮看看，對此校方與教育局目前也已介入調查中。太報 ・ 7 小時前
11/8【謝謝小戴】台灣羽球球后 #戴資穎 高掛球拍｜世界球王、球后留言祝福｜小戴爸爸親曝下一步...｜凱基證券運動Studio
#小資金大未來 #凱基證券 #AI助理 立即下載隨身e策略APP▶https://kgis.tw/4xv3gl ▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 9 小時前
台中男酒後持刀狂捅友人逃逸 警循線逮人 (圖)
台中市大里區李姓男子（左2）8日與友人飲酒發生口角衝突，竟持水果刀刺傷友人後逃逸。警方獲報循線逮捕李男帶回偵訊。中央社 ・ 8 小時前
佐藤健來台嗑火鍋！地陪竟是「超大咖台灣男神」粉絲嗨炸了
佐藤健來台嗑火鍋！地陪竟是「超大咖台灣男神」粉絲嗨炸了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
印尼校園清真寺爆炸案增至96傷 警持續調查涉案學生
（中央社雅加達8日綜合外電報導）印尼首都雅加達北部1所學校內的清真寺昨天發生爆炸案，截至今天傷者增至96人。印尼當局今天表示，他們正在調查1名據信涉案的學生。中央社 ・ 5 小時前
颱風鳳凰逼近 小琉球船班調整、台電加派人力
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）氣象署預估，颱風鳳凰最快10日發布海警。往返小琉球各船公司今天調整航班，10日提早末班船，11、12日則全天停航；台電也整備機具，下週加派人力進駐恆春、小琉球。中央社 ・ 7 小時前
643路公車撞施工告示牌！ 乘客1大2小摔傷送醫
8號早上，台北市643路公車發生自撞事故！ 當時公車經過中山區的四平街和松江路口，公車道上正在施工，不過駕駛疑似恍神，撞上施工告示牌，車上乘客也因為緊急剎車，共有1名大人、2名6歲孩童摔倒受傷送醫，詳細肇事原因，有待警方調查釐清。 #643路公車#自撞#施工告示牌東森新聞影音 ・ 7 小時前