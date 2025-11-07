台電鳳山區營業處啟動颱風防護措施 加強樹木修剪與搶修準備

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】輕度颱風「鳳凰」可能以中颱下限或輕颱強度影響台灣，氣象局不排除會在周一發布海上颱風警報。台電鳳山區營業處已盤點搶修人力、機具待命全力戒備，嚴防強風豪雨可能帶來的災害，必要時將迅速啟動支援機制投入搶修。

台電表示，山區常見的竹子是造成停電事故的主要原因，風雨一大時，枝葉觸碰到架空線路，時間久了，線路外皮易磨損破皮，最終引起短路造成停電事故；在市區，黑板樹是高雄市區常見的行道樹，也因其枝葉生長速度快、可生長至高達20 公尺，風吹雨打下，枝葉容易折斷造成停電事故，而成為修樹重點。台電鳳山區處趕在颱風侵台之前，利用周末假日加速轄區內樹木修剪作業，期盼降低強風掃到樹木枝葉引起架空線路停電事故。

台電鳳山區營業處提醒，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。此外，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站，於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區或下載使用台灣電力APP，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，亦可撥打1911客服專線或洽當地里長辦公室(或本處停電通報電話07-7100164)。（圖╱台電鳳山區營業處提供）