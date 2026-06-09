台電鳳山區處到高市林園警分局頒破案獎金

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▲台灣電力公司鳳山區營業處處長黃明舜(右3)到高雄市政府警察局林園分局頒發新台幣12萬元破案獎金，以感謝林園警分局於今(115)年度連續偵破4起電纜線竊盜案件，由分局長曾順光(左3)代表接受。(圖／台電鳳山區營業處提供)

[NOWNEWS今日新聞] 台灣電力公司鳳山區營業處處長黃明舜於今(9)日，到高雄市林園區高雄市政府警察局林園分局，頒發新台幣12萬元破案獎金，以感謝林園警分局於今(115)年度連續偵破4起電纜線竊盜案件，共查獲電纜線213公尺，以有效遏止竊盜集團犯罪行為，共同維護民眾用電權益與公共安全。

▲台灣電力公司鳳山區營業處到高雄市政府警察局林園分局頒發新台幣12萬元破案獎金。(圖／記者黃守作攝)

台灣電力公司鳳山區營業處處長黃明舜表示，近期受銅價飆漲影響，台電電纜線成為竊盜集團覬覦的目標，而電纜線失竊不僅會造成供電中斷，嚴重影響民眾日常生活，以及工業生產用電，更有可能因線路裸露引發感電事故，對公共安全構成威脅。

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▲台灣電力公司鳳山區營業處處長黃明舜(右)到高雄市政府警察局林園分局頒發新台幣12萬元破案獎金，以感謝林園警分局於今(115)年度連續偵破4起電纜線竊盜案件，由分局長曾順光(左)代表接受。(圖／台電鳳山區營業處提供)

黃明舜說，因此，台電鳳山區營業處與轄區警方，近年來建立了緊密的合作機制，積極投入防制與偵辦電纜失竊案件，展現強大且堅定的查緝決心，經統計，林園警分局於今(115)年度連續偵破4起電纜線竊盜案件，鳳山區營業處乃到該分局頒發新台幣12萬元破案獎金，由分局長曾順光代表接受，以資鼓勵。

黃明舜指出，民眾若在社區中發現可疑人物攀爬電線桿、非法剪斷電纜或有異常囤積之行為，請立即撥打110報案電話或台電1911客服專線檢舉，凡經民眾檢舉並由警方破案移送起訴後，台電將依規定頒發檢舉獎勵金，期盼透過警民合作，共同守護用電安全與社會治安。

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