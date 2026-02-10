台電鳳山區處春節揮毫送福 退休員工13年不間斷傳遞溫暖

▲「馬到成功」筆墨間，台電退休、在職員工齊揮毫送福。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為迎接農曆新年的到來，本處於2月10日在服務中心營業廳舉辦「馬年迎春、揮毫添福」活動，邀請退休員工李新發、楊聰霖，以及在職員工簡志明、沈雲明先生現場揮毫，為同仁與洽公民眾書寫春聯，贈送新春祝福。其中，李新發先生自退休前即開始為台電揮毫寫春聯，至今已退休13年仍年年不曾缺席，他笑說：「都是因為對台電的愛！」多年來以實際行動回饋單位，展現深厚情誼，令人感佩。本次活動以「馬到成功」、「駿馬奔騰迎新歲，吉星高照報平安」等吉祥賀詞，透過書法家的筆墨，為民眾送上滿滿的新年祝福，象徵新的一年平安順遂、萬事如意。

活動深受員工與民眾喜愛，每年大家都引頸期盼這份「龍飛鳳舞」的手寫祝福。許多洽公民眾收到台電專屬訂製春聯後，紛紛表示驚喜與感動，更有忠實支持的民眾年年關注活動時間，直呼「非台電的春聯不可」。今年在處長黃明舜的安排下，更將春聯親自送至納瑪夏區獨居長者家中，為他們貼上滿載祝福的春聯，陪伴長輩溫馨過年，傳遞台電最暖心的關懷。

處長黃明舜表示，為確保春節期間供電穩定，台電於農曆年前即針對人潮密集場所，如車站、夜市、醫院、自來水加壓站及給水廠等，以及各用戶供電主開關設備，進行全面檢修與紅外線預防性檢測，及早發現問題並汰換設備，確保用電安全無虞；同時也提醒民眾，年節圍爐期間使用電磁爐、電鍋、電暖氣、烤箱、氣炸鍋等電器時，應避免共用同一插座或延長線，以免超載發生危險；使用電暖器須保持通風並遠離易燃物品；外出拜年或離開廚房前，務必再次確認電器電源已關閉；若遇臨時停電情形，請撥打台電客服專線1911通報，台電於春節期間全天候待命，持續提供即時服務，守護民眾安心過好年。（圖╱記者王苡蘋翻攝）