台電鳳山區處端午送暖 關懷植物人家庭傳遞社會溫情

端午佳節將至，台電鳳山區處特別發起暖心行動，處長黃明舜長期秉持關懷在地、回饋社會的精神，於十一日前往「創世基金會」鳳山分院進行慰問，並代表全體員工頒發慰問金，期盼以實際行動支持植物人常年照護經費，在傳統節慶前夕為弱勢家庭注入一份溫暖力量。(見圖)

台電鳳山區處今(十二)日說明，創世基金會自成立以來，始終堅持「救一個植物人，等於救一個家庭」的服務理念；針對清寒植物人提供專業的居家與院內照護，不僅緩解了患者家庭在經濟與體力上的沉重負擔，更致力於維護生命的人道尊嚴。創世基金會這種「細水長流」式的服務精神令人敬佩，也是台電作為公共事業追求社會和諧共好的榜樣。

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黃明舜處長表示，區處員工除了日常提供專業電力服務，也經常發起公益行動，如今年四月該處熱情贊助創世基金會舉辦的愛心公益園遊會，員工於現場設攤參與義賣，並結合活動推廣節能減碳觀念，展現企業關懷與永續發展的行動力；此外，今年度已致贈慰問金予伊甸基金會、永安兒童之家，並提供轄區內十八位民眾急難救助金，黃處長希望盡一份棉薄之力，在社會播下更多溫暖種子，更盼以拋磚引玉之效，帶動更多企業與社會人士關注弱勢家庭的困境、凝聚善的力量。

電力不僅是社會運行的能源，更可以轉化為關懷弱勢的能量，台電鳳山區處承諾，未來將持續投入社會公益，點亮社會每一個角落，展現國營事業在專業服務之外，深耕在地、落實企業社會責任的決心。