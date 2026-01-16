台電鳳山區處處長交接 洪通澤守護供電 黃明舜接棒續航

▲台電鳳山區處新卸任處長完成交接，黃明舜接任、洪通澤榮調桃園。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台電鳳山區營業處16日舉行新卸任處長交接典禮，卸任處長洪通澤調任桃園區營業處處長，鳳山區處新任處長由台南區營業處處長黃明舜接任，典禮交接儀式由台電專業總工程師黃銘宏監交，高雄市政府局處及台灣區電氣工程工業同業公會等各界代表也共襄盛舉蒞臨觀禮。

▲黃明舜接任台電鳳山區處處長

監交人黃專總表示，卸任處長洪通澤於鳳山區處服務恰滿三週年。任內不僅在113年挺過凱米、山陀兒颱風的嚴峻衝擊，114年更於丹娜絲、楊柳颱風來襲時持續站穩腳步，帶領區處同仁日夜奮戰，全力守護鳳山轄區供電穩定！此外，洪處長推動太陽光電布建不遺餘力，除積極配合政府政策外，更致力營造友善併網環境，在其領導下，鳳山區處連續三年榮獲「太陽光電最友善服務獎」，成果斐然。

廣告 廣告

洪處長致詞時，對於三年來並肩打拚的同仁表達不捨之情，並殷切叮嚀大家務必重視工作安全與交通安全，一同為穩定供電努力！新任處長黃明舜與鳳山區處有著深厚而特殊的緣分，鳳山區處是其投身台電服務的第一站，黃處長在此深耕近26年，為鳳山區處供電奠定重要基礎，如今，再度榮調回鳳山，接任處長一職，承擔更重大的使命。

新任處長黃明舜致詞時，期許自己將和鳳山區處全體同仁團結奮鬥，把這一份情感和責任繼續延續下去，並感謝前人的努力為厚實的基礎，未來將帶領區處邁向更穩定供電、更優質服務、更安全健康的幸福區處。（圖╱台電鳳山區處提供）