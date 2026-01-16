台電鳳山區處處長輪替 洪通澤交棒黃明舜延續服務

台電鳳山區新卸任處長交接，洪通澤(左)在黃銘宏(中)監交，將印信交給黃明舜。 圖：台電鳳山區營業處/提供

[Newtalk新聞] 台電鳳山區營業處16日舉行新卸任處長交接典禮，卸任處長洪通澤調任桃園區營業處處長，鳳山區處新任處長由台南區營業處處長黃明舜接任，交接儀式由台電專業總工程師黃銘宏監交，高雄市政府局處及台灣區電氣工程工業同業公會等各界代表也出席觀禮。

黃銘宏表示，洪通澤於鳳山區處服務滿三週年，任內不僅在113年挺過凱米、山陀兒颱風的嚴峻衝擊，114年更於丹娜絲、楊柳颱風來襲時持續站穩腳步，帶領區處同仁日夜奮戰，全力守護鳳山轄區供電穩定。此外，洪通澤推動太陽光電布建不遺餘力，除積極配合政府政策外，更致力營造友善併網環境，在其領導下，鳳山區處連續三年榮獲「太陽光電最友善服務獎」，成果斐然。

洪通澤致詞時，對於三年來並肩打拚的同仁表達不捨之情，並殷切叮嚀大家務必重視工作安全與交通安全，一同為穩定供電努力；黃明舜與鳳山區處有著深厚而特殊的緣分，鳳山區處是其投身台電服務的第一站，在此深耕近26年，為鳳山區處供電奠定重要基礎，如今再度榮調回鳳山接任處長一職，承擔更重大的使命，期許自己和鳳山區處全體同仁團結奮鬥，把這一份情感和責任繼續延續下去，並感謝前人的努力打下厚實的基礎，未來將帶領區處邁向更穩定供電、更優質服務、更安全健康的幸福區處。

黃明舜(左二)宣誓接任台電鳳山區處新任處長。 圖：台電鳳山區營業處/提供