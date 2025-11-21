台電鳳山區處號召捐血大滿貫 持續送暖不停歇

台電鳳山區處於今(廿一)日舉辦今年度最後一場捐血活動，在洪通澤處長號召與帶領下，員工及現場民眾熱情響應，共募集一百袋熱血，在這微冷的天氣裡畫下溫暖的句點。(見圖)

該活動為鳳山區處今年舉辦的第四場捐血公益活動，洪通澤處長今(廿一)日表示，近年各大醫院血庫存量時有吃緊，盼能透過定期捐血活動，協助醫療單位穩定血液供應，也希望藉由企業力量帶動更多民眾參與公益。

今日出現「首捐族」盧先生，盧先生是因為「路過」台電捐血車而開啟人生首次捐血，他開心的說，第一次捐血感覺很好！下次定期舉辦時，我一定還要來！區處許多工作班的同仁，一早看到捐血車便喊話，「等我們工作完成後立刻來捐血」，其中仁武服務所陳中鐘派工提到，他每年一定會把可捐血額度捐好捐滿，捐血活動已成為他生活的一部分。

鳳山區處洪通澤處長表示，公益活動並非單一活動，而是長期累積的力量，所以，不論是每年關懷弱勢活動還是定期獲得迴響的捐血活動，區處未來將持續各項社會公益活動、落實社會責任，不僅展現台電「在地服務、回饋社會」，更期望號召更多力量共同參與，讓愛心在社會中持續流動。

除了捐血公益外，鳳山區處今年亦積極推動多項睦鄰活動，以實際行動回饋地方；今年端午節期間特地前往慈暉園、創世基金會、憨兒就業輔導協會及樂仁啟智中心致贈端午加菜金，讓園生也能過個豐盛的端午節。如今歲末時節到來，區處特別辦理「寒冬送暖」活動，預計致贈急難關懷補助給轄區內生活困頓需協助之用戶與團體，讓其在寒冬中也能感受到溫暖並減輕些許生活負擔。