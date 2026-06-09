台電鳳山區處頒獎金12萬元 感謝警方破獲電纜竊盜案
台電鳳山區處黃明舜處長今(九)日親赴高市府警察局林園分局，感謝分局今年度連續偵破四起電纜線竊盜案，共查扣電纜線二百一十三公尺，有效遏止竊盜集團犯罪，維護民眾用電權益與公共安全。(見圖)
黃明舜處長表示，近期受銅價飆漲影響，台電電纜線成為竊盜集團覬覦的目標；電纜線失竊不僅會造成供電中斷，嚴重影響民眾日常生活以及工業生產用電，更有可能因線路裸露引發感電事故，對公共安全構成威脅。為此，台電與警方近年來建立了緊密的合作機制，積極投入防制與偵辦電纜失竊案件，展現強大且堅定的查緝決心。
台電鳳山區處進一步呼籲民眾，若在社區中發現可疑人物攀爬電線桿、非法剪斷電纜或有異常囤積之行為，請立即撥打一一○報案電話或台電一九一一客服專線檢舉。凡經民眾檢舉並由警方破案移送起訴後，台電將依規定頒發檢舉獎勵金，期盼透過警民合作，共同守護用電安全與社會治安。
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