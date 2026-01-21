台電「停電通知單」大改版 網見設計一面倒狂讚：美學慢慢被重視

長年以紅底黑字、資訊密集著稱的台電「停電通知單」，近日悄悄換上新面貌。（圖／翻攝自Threads）

長年以紅底黑字、資訊密集著稱的台電「停電通知單」，近日悄悄換上新面貌。全新設計捨棄過去制式又雜亂的版型，改以簡約清楚的視覺呈現，不僅資訊更好讀，也提升整體質感，在網路上引發熱烈討論，許多網友直呼「公共設計真的進步了」。

負責此次改版的設計團隊在社群平台Threads分享，指出去年接獲台電委託，希望重新設計停電通知單，讓民眾能在第一時間掌握施工停電的關鍵資訊，提早因應短暫停電帶來的不便，同時也能清楚理解停電原因是配合工程與安全考量，避免被誤解為缺電或用戶未繳費。

設計團隊表示，過程中與台電多次討論，重新梳理通知單的資訊架構與閱讀動線，將停電時間、影響範圍與查詢管道等重點資訊清楚標示，讓民眾不用細看就能快速理解內容。

此外，考量通知單需頻繁更新，各區處需求不同，團隊也將版型規劃為固定資訊與可編輯區塊並行，在維持整體識別一致的同時，保留實務操作彈性。

在印刷層面，透過模板套印方式，也有效降低成本，讓通知單得以採用彩色呈現，提高辨識度與吸睛效果。設計團隊指出，儘管只是一張日常常見的通知單，但從前期研究、版型規劃到後續使用情境，都反覆推敲，希望能讓不同年齡與背景的民眾都能輕鬆閱讀。

新版通知單曝光後，不少網友留言肯定，「好讚啊啊啊！最近拿到還懷疑了一下想說這是台電官方的嗎，分享藍色版本的停電更改通知給大家看」、「很棒啊！資訊傳達清楚，然後排版也非常好閱讀，而且漂亮很多，黃色也有警示作用，感謝你們」、「好讚！台灣的各方面美學設計慢慢被重視了」、「雖然不太希望常看到，但不得不說很好看」。



