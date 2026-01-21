台電、台鐵電纜遭偷近500公斤！檢警合作逮3人竊盜集團 通通收押禁見

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

台中檢警偵破一起重大電纜、銅管竊盜案，順利將竊盜集團3人逮捕歸案，並查獲近500公斤的電纜、銅管。警方詢後依竊盜罪嫌將3人移送檢調偵辦，3人遭檢方聲請羈押禁見獲准。

據了解，台中市龍井區台鐵龍井煤炭廠及廢棄車輛暫存區，近日遭不明人士闖入並偷走廢棄列車的電纜線及銅管等，警方得知後立即成立專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。檢警查出，3人為躲避警方調查，於作案途中多次切換交通工具混淆辦案方向，3人並挑選偏僻地區處所行竊，甚至事先規劃路線以規避監視器等。

經專案小組大量過濾周邊監視器畫面，持續蒐證，終於鎖定由林姓男子和2名蔡姓男子組成的竊盜集團，於本月6日發動拘提搜索，將3人逮捕歸案，並在現場查扣竊盜工具、台電裸銅電線153.5公斤及台鐵列車銅質氣閥韌管331.2公斤，贓物共計484.7公斤。全案移送台中地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲請將3人羈押禁見獲准。

專案小組現場查扣竊盜工具、台電裸銅電線及台鐵列車銅質氣閥韌管等贓物。（圖／鐵路警察局台中分局提供）

