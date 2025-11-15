台電「帳單算錯」將大退費？線上申請郵件曝光 溢收電費處理方式一覽

隨著多元支付時代來臨，越來越多民眾習慣採取線上繳納民生、信用卡等各項費用。近期有民眾收到自稱來自台電的電子郵件，內容聲稱因帳單計算錯誤將退費給用戶，並要求點擊信中連結輸入信用卡號等個資，以申請退款。對此，台灣事實查核平台今（15）日發布調查報告。

調查報告指出，經檢視網傳郵件發現，雖表面看似來自台電官方，但實際上為是純圖片設定超連結，並偽裝成台電郵件，透過圖片中的台電網址讓民眾誤以為是可信連結，一旦民眾點擊，就會跳轉至釣魚網站。事實查核中心指出，經實際操作，詐騙網站宣稱退款系統僅支援台灣金融卡或信用卡，並設下倒數計時畫面，要求民眾在極短的時間內輸入信用卡卡號。

事實查核中心表示，若將信件圖片檔的台電網址手動輸入搜尋，頁面僅顯示「連結有誤，找不到該網頁」，並跳轉回台電官網，顯示台電官網並無架設線上退款頁面。此外，台電官方目前也已發布新聞稿澄清，指有不肖人士假冒台電名義，寄送「帳單錯誤、退款通知」等詐騙郵件，誘使民眾點擊圖片內嵌連結並輸入個資。

調查報告補充，台電說明，目前溢收電費退款僅能透過「下期抵扣」或「臨櫃辦理」，不會以郵件、簡訊等方式要求用戶填寫個資申請退款。而台電官方所寄出的電費相關信件，不會附上任何網址要求用戶點擊，更不會要求民眾提供身分證及信用卡號等個人資訊，提醒民眾提高警覺，遇可疑訊息可撥打台電客服或165專線查證。

