台電：我國尚無高階核廢選址條例 將參考國際經驗確保核廢處理安全

針對媒體關注高階核廢選址條例草案進度，台電今（19）日表示，核廢設施為鄰避設施，世界皆然、台灣也不例外。不論採取何種解決方案，均有待立法與社會各界凝聚共識後，方可順利推動。我國目前並沒有高階核廢選址條例。針對核廢處理目前台電正參考國際經驗，並持開放態度面對，亦盼社會各界理解並支持核廢處理。

台電說明，台電是作業與技術執行單位，持續依主管機關指示與管制機關要求，積極與國際處置先進國家交流發展處置技術，並進行社會溝通及資訊透明化，以尋求社會最大共識。

台電重申，核能使用需遵循政府的兩必須、三原則，確保核能使用及核廢處理之安全。

