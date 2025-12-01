台電：松山機場設備異常4698戶停電 12分鐘內復電

（中央社記者曾智怡台北1日電）松山機場下午1時36分發生停電事故，台電表示，因松山機場內部設備異常引發饋線跳脫，導致機場、中山區部分用戶共4698戶停電，機場發電機第一時間啟動，台電也在下午1時48分隔離故障區間，除民航局辦公大樓外，皆已全數復電。

台電補充，民航局辦公大樓部分，需經機場內部電氣負責人確認自有電力設備故障情況陸續復電，台電亦派員現場協助機場電氣人員，經隔離妥航站大樓用戶故障設備，且確認其他設備正常後，機場內部已於下午2時18分全數復電。

交通部民用航空局稍早指出，啟動發電機後，旅客報到與通關不受影響。（編輯：潘羿菁）1141201