台電：核電廠耐震能力均依核安會要求完成補強
監察委員調查報告關心台電核電廠耐震能力。台電說明，自2015年起即依核安會要求，偱SSHAC Level 3程序 （美國「地震危害分析資深專家委員會」訂定第3層級之程序）辦理核電廠機率式地震危害分析，並依分析結果，針對地震時執行安全停機之相關設備進行耐震補強，並獲核安會審查同意核備。
同時，台電亦已完成核二、三廠機率式地震風險評估(SPRA)，包含地震引發的二次災害；評估結果初判核二、三廠總風險符合標準，惟目前評估結果及風險計算尚待核安會審查。
另外，2024、2025年台電亦遵照核安會要求，邀請國外專家團隊進行地震風險評估(SPRA)同行審查，目前正依據同行審查意見，針對安全設施設備耐震裕度之提升，進行可行性評估，同時重新計算地震風險值。台電將依法完成耐震安全評估說明報告後，陳報核安會技術審查。
台電重申，核能使用需遵循政府的兩必須、三原則，核能安全更是台電始終堅守的重中之重。目前核電廠現況評估報告已報經濟部審查，後續包括耐震能力在內的再運轉計畫及安全檢查，都會依核安會審查要求及相關規定辦理。
其他人也在看
核電廠耐震能力堪憂 監院請台電、核安會檢討改進
田秋堇、趙永清、蔡崇義監委於去（113）年啟動調查發現，日本福島核災事故後，NRC（美國核能管制委員會）要求全美核電廠須依循SSHAC Level 3（「美國地震危害分析資深專家委員會」所訂定第3層級）程序，重新評估廠址的地震危害。104年4月，台電公司因應我國原行政院原子能委...CTWANT ・ 1 天前
監院調查指核電廠耐震不足 台電：均依核安會要求完成補強
監察院今（7）日公布最新調查報告指核電廠耐震力不足，台電今晚回應表示，堅守核能安全，核電廠耐震能力均依核安會要求完成補強。太報 ・ 1 天前
監委憂核電廠耐震能力 台電：已依核安會要求補強
（中央社記者曾智怡台北7日電）監委調查報告關切台電核電廠耐震能力。台電說明，自2015年起即依核安會要求，循SSHAC Level 3程序辦理核電廠機率式地震危害分析，並依分析結果，針對地震時執行安全停機的相關設備進行耐震補強，並獲核安會審查同意核備。中央社 ・ 1 天前
3座核電廠耐震值「恐存安全風險」 監院請台電、核安會改進
監察院今（11/7）日公布最新調查報告，台電於2015年依據美國核管會（NRC）標準的SSHAC Level 3程序，耗資近5億元、歷時4年，針對核一、核二、核三三座核電廠進行機率式地震危害分析，結果發現三廠的最大地動加速度（FIRS）均遠高於原設計安全停機地震值（SSE）2至3倍，顯示耐震能力不足，恐存安全風險。太報 ・ 1 天前
核二、三有重啟條件遭監委疑耐震力 台電：均依要求完成補強
監察委員調查報告關心台電核電廠耐震能力。台電說明，自2015年起即依核安會要求，偱SSHAC Level 3程序 （美國「地震危害分析資深專家委員會」訂定第 3 層級之程序）辦理核電廠機率式地震危害分析，並依分析結果，針對地震時執行安全停機的相關設備進行耐震補強，並獲核安會審查同意核備。自由時報 ・ 19 小時前
監委：三座核電廠耐震能力堪憂 台電與核安會應檢討
監委田秋堇等人表示，台電在104年曾比照美國「SSHAC Level 3」程序，對三座核電廠進行「機率式地震危害分析」，發現所有核電廠最大地動加速度，均遠高於建廠時的安全停機地震值，在地震風險無法預測的情況下，且各廠運轉超過40年之際，三座核電廠耐震能力堪憂，恐有安全疑慮，台電與核安會應檢討改進。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
楊祐寧、邵雨薇主演「人浮於愛」 (圖)
演員楊祐寧（左）在戲劇「人浮於愛」中，因抵擋不了邵雨薇（右）的誘惑而出軌；戲外楊祐寧分享在婚姻中會「尊榮」另一半，夫妻相處過程中一定要聽另一半說什麼。中央社 ・ 1 天前
強化桃園第三航廈邊境防疫 卓榮泰：對國人採「零信任」態度
桃園機場第三航廈北廊廳將在下個月營運，行政院長卓榮泰今（8）日前往視察強調，未來邊境防疫有四大要求，包括X光設備運作正常、人力補充加強、檢疫犬安全上場，以及讓所有違規物件、行李與人員無處可藏。卓榮泰特別呼籲，對於進出的所有國人要採取「零信任」態度，絕對要零信任才能徹底防護國家安全。中天新聞網 ・ 12 小時前
NBA盃》愛德華茲半場就轟29分 灰狼痛宰爵士40分不留情
才剛傷癒復出的「蟻人」愛德華茲8日展現強大火力，不僅半場16投10中，含三分球10投中6，包辦29分，最後更拿37分、5籃板，加上蘭道爾19分、12助攻與10籃板的大三元演出，灰狼終場137比97狠狠修理爵士，漂亮取得今年NBA盃首勝，爵士則吞NBA盃2連敗，且都是以慘敗收場。中時新聞網 ・ 16 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前