台電「海巡班」加強沿海電網韌性 健檢更換逾百件設備

台電桃園區營業處為加速觀音地區事故處理時效及提供穩定可靠的供電環境，成立「海線巡修班」並於今年10月正式運作，11月底上午於觀音區仁愛路辦理「觀音區配電線路維護與設備汰換工作跨部門聯合作業」。過去觀音區民眾頻頻飽受停、電跳電困擾，地方也要求市府、台電徹底改善。台電公司表示，目前已執行配電線路維護與設備汰換工程，合計改善逾百項桿件。

國民黨籍立委涂權吉表示，大潭電廠就坐落於沿海地區，但停電是沿海地區先停，復電卻是沿海地區最慢，民眾抱怨連連，加上沿海侵蝕嚴重，電線電覽也過於老舊，台電在沿海地區設立巡修班，陸續將老舊纜線汰換，也能加速突發事件復電時間，將持續監督台電施工，盼能依照原計畫，加強沿海電網韌性。

議員吳進昌指出，觀音區有全台灣最大的大潭天然氣發電廠，但跳電、停電、電壓不穩，是沿海居民這些年最有負面感的問題，大家都質疑明明大潭電廠就在觀音，但偏偏觀音的用電卻在電網末端，再加上沿海特殊環境土鹽分高、海風大、濕氣重、酸害腐蝕線路，加上北部最大的觀音工業區，還有桃科工業園區，空氣汙染嚴重，希望工班成立後，讓沿海居民不再飽受「發電在觀音、跳電也在觀音」的矛盾。

議員許更生說，全面更新老舊電線電纜才能徹底解決沿海停、跳電的問題，呼籲台電也不應該再出現降壓、跳電等類似事件發生，造成地方困擾，新工班成立，雖縮短沿海偶發停電復電的時間，盼台電全免檢修、盤點，讓地方有更強韌的電網。

台電桃園區處指出，這次工程於觀音區仁愛路改善102處電桿，動員該處線路課、施工課、西巡課、海巡班及承攬商達75人，並出動昇空車、吊臂、工程車計33輛，能有效降低觀音區沿海地區事故發生率，這次工程亦是西區巡修課海線巡修班成立來首次進行跨部門聯合作業。

桃園區處強調，為加速沿海地區老舊設備及線路汰換，已於113年底辦理西南巡調度維護發包工程，統計至114年7月底於大園及觀音地區改善達391桿線，維護金額高達949萬；因部份汰換桿線工程較長，另為減少停電次數並加速更換時效，該處亦於113年底啓動跨部門聯合作業，除承攬商外並再動員該處各部門外線工作班人員，沿海地區計已進行6次聯合作業，每次動員人數皆多達近百人，未來將持續辦理老舊設備及線路汰換，以避免停、跳電的事故再發生。

