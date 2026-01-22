台電：燃煤占比 增氣減煤

針對外界關切台電燃煤占比，台電昨（廿二）日說明，配合政府「增氣減煤」政策，持續透過低碳、低空污的燃氣機組取代燃煤發電，燃煤電廠空污排放量已從二○一六年的五·六萬公噸銳減至二○二五年一·三萬公噸，減少逾四萬公噸，減幅達七十七％，盼外界正視台電減煤的努力與成果。

台電指出，為兼顧供電穩定與環境友善，台中電廠於空品不良期間積極執行環保調度，二○一八年至二○二五年共執行降載減排超過三六○○次。此外，台電已投入四四一億元升級燃煤機組空污防制設備，空污排放總量自二○一四年高峰的近四萬公噸，降至二○二五年約○·七五萬公噸，削減率高達八十一％，大幅提升空污防制效率。

此外，台中電廠首部新燃氣機組已於二○二五年完工並試運轉。未來將興建總計六部高效新燃氣機組，屆時既有十部燃煤機組將陸續除役或轉為備用，預計二○三五年全廠空污排放量可進一步降至約○·五萬公噸，削減量高達九成，穩健邁向中火供電無煤化。

台電表示，近年興達電廠也透過升級設備、環保降載、以氣代煤等方針改善空污，十年來燃煤機組空污排放量減幅達九九％。且新燃氣一號機已於二○二五年上線，新燃氣二、三號機也預計於二○二六年底前併聯，屆時全廠空污排放量將進一步下降。