台電37年班長枉死！電動鐵門「關鍵0.5秒」奪命 家屬、業者疑點曝光

記者洪正達／高雄報導

家屬及鐵門業者都質疑，為什麼夾困事件發生時，鐵門紅外線機制未作動，導致台電37年老班長當場身亡。（圖／翻攝畫面）

台電高雄區處左營二次變電所14日早上發生一起意外，現年61歲、已服務台電37年的張姓巡檢班長在進入該處上班時，遭到鐵門壓迫胸腔死亡，家屬聞訊趕到時悲痛萬分，質疑電動鐵門沒有「防撞」機制，使得意外發生時直接奪人性命，對此，鐵門業者也點出關鍵，懷疑該片鐵門的並無裝設紅外線偵測，使得意外一發不可收拾。

此外，有業者表示，一般來講這類的電動鐵門都有紅外線防夾機制，一旦有人車物品被偵測到後，鐵門會立即暫停不再作動，但今天早上變電所的鐵門夾人之後並未停下，這點他覺得「很奇怪」。

廣告 廣告

回顧案情，張姓班長14日早上7點47分前往左營二次變電站上班，但該場域無人駐守，直到民眾發現張男被夾住時才趕忙報案，只不過消防局獲報到場時發現張男子明顯死亡，最後是透過張男身上的鑰匙進入小門入內後，才將夾緊的鐵門再次啟動往反方向敞開。

據悉，當時張姓班長騎機車抵達變電所後，先機車停在門口後，準備打開電動門走出，但準備騎車走人時，發現電動門停住，才又回頭將電動門關閉，但不知何故造成張姓班長來不及閃避，導致胸腔遭到鐵門壓迫窒息而死。

對此，台電高雄區處黃姓經理受訪時就說，張姓班長上班都會先到該變電所換開工程車出門處理案件，依照一般進出程序，會先將鐵門旁的小門進入後，再打開鐵門開關讓鐵門開啟，然後再將機車騎進內部關上鐵門，但今早疑似為鐵門因觸動紅外線機制後暫停，但當時開啟的寬度機車無法進入，張姓班長打算伸手撥動開關，卻疑似誤觸到關閉導致意外發生。



更多三立新聞網報導

半身按開鐵門誤觸「關閉」巡檢班長遭夾胸慘死！台電說法曝光

鐵門關上來不及走？台電員工慘遭夾困當場死亡

辦公室開戰女助理？妻控教授夫藏保險套、壯陽藥度春宵 敗訴原因曝光

AirDrop太方便？健身房噁男「隔空偷性愛片」女主角見傳輸紀錄當場吐血

