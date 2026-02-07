台電80員眷拔蘿蔔 馬上好采頭挺青農

大家在冬日暖陽下走入田間，親手拔起飽滿白胖的蘿蔔，為新的一年預約了滿滿的福氣與好采頭。（記者方一成攝）

象徵「好運」與「豐收」的季節再次降臨，台電彰化區處盛大舉辦邁入第二十七年的「好采頭」田野健行暨拔蘿蔔活動。這項已傳承超過四分之一世紀的活動於彰化縣溪州鄉三條國小旁的田野展開，吸引近兩千名同仁與家屬熱情參與。大家在冬日暖陽下走入田間，親手拔起飽滿白胖的蘿蔔，不僅體驗與土地親近的勞動樂趣，更為新的一年預約了滿滿的福氣與「好采頭」，王花蘭處長今（七）日表示，今年適逢台電成立八十周年，在守護台灣電力的漫長歷程中，彰化區處也用二十七年的時間，透過拔蘿蔔活動深耕在地。

為了展現對在地農業與青年返鄉的支持，台電彰化區處今年特別與嘉義大學農業經營管理學系的在地青農黃子騰合作進行契約耕作。台電表示，長期以來透過契作模式穩定農民收益，今年更結合大專院校青年的專業經營管理知識，不僅提升了蘿蔔的品質，也以實際行動鼓勵青農返鄉，為傳統農業注入創新活力。

此次活動由三條國小學生的精彩才藝表演揭開序幕，學生們活潑可愛的演出為活動增添熱鬧氣息，隨後參與同仁健行前往鄰近農田，展開拔蘿蔔體驗，不少員工表示，每年參加這項活動已成為習慣，除了能運動放鬆，也能帶孩子親近土地，了解農民辛勞。此外，活動亦運用空拍技術，捕捉沿途壯闊的農家風光，蘿蔔在田間拔起的瞬間，台電員工及眷屬臉上露出的笑容，讓人感受大自然的無窮魅力，鏡頭記錄這份愉悅與滿足，讓這份美好與歡樂的氛圍永恆定格。

王花蘭處長表示，今年適逢台電成立八十周年，在守護台灣電力的漫長歷程中，彰化區處也用二十七年的時間，透過拔蘿蔔活動深耕在地。台電不只照亮生活，更藉由走進田野實際支持在地農業，與農民並肩努力。這種從日常生活出發的行動，具體實踐了「一度電點亮無限」的精神，讓希望在土地上延續。未來彰化區處也將堅持這項優良傳統，深化與地方社區、學校及農民的互動，將這份守護土地、支持農民的正能量傳承下去。