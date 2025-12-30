台電80年 電力研發60項成果一次看
【記者郭襄陽台北報導】明(115)年適逢台電成立80週年，首波活動「電力未來式-114年台電綜合研究所研究試驗成果展」， 30日在板橋車站旁、全台首座綠能主題展館的「電幻1號所」盛大開展。台電表示，展覽聚焦電力韌性、數位及淨零三軸轉型，展出我國電力研究重鎮「綜合研究所」多達60項電力研究成果，今日起免費展出至明年1月28日，歡迎民眾一起探索最新前瞻電力技術！
「電力未來式-114年台電綜合研究所研究試驗成果展」分為「科技啟程站、電力守護網、創新加速區、永續共創場」四大展區，展出多達60項電力研究結晶，30日上午於電幻1號所盛大開展。現場由台電董事長曾文生、總經理王耀庭、綜合研究所所長鍾年勉與台灣電力工會理事長吳有彬、國科會副主委林法正、氣象署署長呂國臣、國營司司長胡文中、新北市經發局局長盛筱蓉等各界貴賓共同為展覽揭開序幕。
台電介紹，「科技啟程站」細數台電研發機構最早可追溯到1968年創立的「電力研究所」，隨研究需求及規模擴張，2001年正式成立「綜合研究所」至今，持續扮演研發電力核心技術關鍵角色。展場特別呈現臺灣重量級畫家陳澄波作品《水源地附近》，畫中描繪的火力電廠現址即為如今的綜研所，也象徵從發電場域到研發基地的跨世紀電力傳承。
展區「電力守護網」匯聚台電各項強化電力韌性創新成果，全台第一座「微電網測試平台」也同步亮相。台電首度實作「孤島運轉」功能，可於颱風期間，讓災區用電無縫切換成自主供電的防災微電網，大幅提升電力系統穩定與韌性，把電送到最需要的角落，成為防災避難與醫療設備的重要支撐。
而作為電廠設備檢測新利器的「智慧無人機」，搭載AI圖像辨識技術，透過大數據模型即時比對，能快速且精準找出鍋爐爐管不易辨識的裂紋、腐蝕等瑕疵與潛在風險，且能深入電廠各角落進行全方位檢測，有效提升搶修與大修效率，確保發電機組處於最佳狀態。
台電指出，因應大量再生能源併網，台電建置廣域監測系統（Wide Area Measurement System，WAMS），搭配在發電設施裝設的相量量測單元（PhasorMeasurement Unit，PMU），宛如「電網醫生」，藉由歷史數據與即時監測，即時分析最佳調度模式，協助運轉人員決策，是維持日夜供電穩定的一大功臣。
展區「創新加速區」也發表淨零前瞻「去碳燃氫」的最新成果，繼達成混氫發電10%之後，興達電廠也展開5MW規模系統的擴大測試，至2028年可完成混氫發電20%的里程碑，達到每小時減少90公斤碳排放的創舉；國內首座MW級「氫能儲能示範系統」，透過電解產氫技術為核心，整合光電、儲能、氫氣儲存設施與槽車的示範系統，可做為綠電製氫技術試驗場域，加速我國氫能技術發展和應用推廣。
台電表示，「電力未來式」成果展今日開幕，將於電幻1號所免費展出至2026年1月28日(開館時間10：00-18：00，週一休館)，歡迎有興趣的民眾前來探索台灣最新電力創新技術！2025/12/30
