台青少年偏頭痛盛行率6.8%！研究：新藥3個月見效
偏頭痛並非成人專屬疾病，在兒童與青少年族群中同樣常見。根據臺北榮總王署君副院長的研究，台灣12至15歲青少年人口中，偏頭痛盛行率為6.8%，意味著每15位孩子中，就可能有1位正忍受偏頭痛之苦。
安南醫院神經內科杜宜憲醫師指出，偏頭痛是一種常見的神經疾病，病人時常出現劇烈頭痛伴隨噁心嘔吐，對生活影響極大。有偏頭痛困擾的青少年，不只會干擾學習，更會影響社交活動和生活品質。
杜宜憲指出，目前對於偏頭痛的治療，除了傳統口服藥，更有新藥不斷問世。其中一種新藥是針對偏頭痛發作時很重要的神經傳導物質「抑鈣素基因相關肽(CGRP)」的分子。CGRP能擴張血管、傳遞疼痛訊息，目前有多種新藥可以阻止CGRP與受器結合，阻斷偏頭痛的發作。這種新藥又分成口服拮抗劑和注射型單株抗體，都已廣泛用在成人偏頭痛的治療，卻沒有針對兒童青少年的大規模臨床試驗。
2026年1月，權威醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》發表了一項臨床試驗，受試對象是6至17歲的病人，每月頭痛天數在14天以下並持續6個月以上。受試者每月注射一次偏頭痛單株抗體Fremanezumab，研究團隊並根據受試者體重進行個人化調整。經過3個月的追蹤，研究數據顯示，在頭痛減少的天數、服用止痛藥的天數，藥物組都勝過安慰劑組，而且快一半(47.2%)的孩子達成了「頭痛減半」的目標。
杜宜憲醫師表示，在家長最關心的安全性方面，研究中也得到了驗證。藥物組最常見的副作用為「注射部位泛紅」約9.8%，但大多為輕微至中度；至於心理健康的安全性，研究統計了自殺行為和想法，在藥物組並沒有增加。美國食品藥物管理局已經核准該藥物，可用於治療青少年和兒童的陣發性偏頭痛。
不過，杜宜憲醫師提醒，研究中對於青少年和兒童的失能評估，藥物組和安慰劑組並沒有差異，而且研究對象不包含頭痛更頻繁的「慢性偏頭痛」族群，追蹤時間也僅僅3個月，期待後續更多研究的發表。且這一類藥物在台灣目前尚未核准用於未成年人。
杜宜憲醫師建議，考量每位孩子的體質不同，家長應該和專業醫師進行詳細討論，根據過往的用藥反應與發作型態來決定治療計畫，幫助孩子們走出頭痛的陰霾。
