台青新媒體人走進大灣區 沉浸式體驗城市文化脈動

台青參加 2025 高明西江活力跑，感受大灣區全民運動的熱情與城市活力。(記者張翔翻攝)

記者張翔／綜合報導

2025台灣新媒體人廣東探尋記活動11月22日在佛山順利閉營。來自台灣的二十多位青年新媒體創作者，透過此次探訪行程，體驗了包括首次觀看全運會、觀摩水球賽事、欣賞無人駕駛載人飛行器表演，以及首次獲得運動獎牌等多項人生「第一次」，留下深刻而難忘的記憶。

活動安排走訪廣州、深圳與佛山，走進十五運賽場，體驗比賽的震撼與熱情，同時參訪億航智能、小鵬汽車、大疆等知名科技企業，並參加高明稻田馬拉松活力跑。透過城市步行與文化體驗，台青沉浸式感受粵港澳大灣區多元面貌、蓬勃發展與城市魅力。

台青走進深圳太空館，穿戴體驗式太空頭盔，感受近距離接觸航太科技的趣味與震撼。(記者張翔翻攝)

20日下午前往廣東省奧林匹克體育中心游泳跳水館觀賞十五運女子水球賽事，選手拚搏精神與觀眾熱情加油聲，讓台青們深受感染。首度觀賞水球比賽的KOL 芸菲表示，原來水球一場比賽要游三千多公尺，對體力是非常大的挑戰。看著雙方選手咬緊比分、拚到最後，我很感動。

同樣首次踏進全運現場的旅遊創作者劉騏樂也分享，現場氛圍和電視完全不同，熱血又震撼。台青蕭家慶則表示，已有部分台灣選手以個人名義參與群眾組賽事，他期盼這些選手能奪得好成績。

22日下午在佛山2025高明稻田馬拉松西江活力跑活動正式開跑，在秋季藍天下沿著西江奔跑，感受運動節慶的活力，台青陳青昀笑說，沿路風景太美了，海景、湖景、公園、遊樂園一路相伴，非常適合再帶朋友來玩。

台灣青年走進廣州市新文化館，體驗嶺南武術文化，在詠春木人樁展示區與雕像互動，感受在地傳統文化魅力。(記者張翔翻攝)

不少台青與朋友分享了自己首次參加稻田馬拉松五公里歡樂跑完賽紀念獎牌，參加路跑的許愛分享說，原本以為跑不完，但沿途不斷有小朋友替我們加油，大家朝同一個終點衝刺，那種熱血感超難忘！

活動同時舉辦短影音創作挑戰，鼓勵台青用鏡頭記錄沿途所見所聞。至活動結束時，已累計超過 300 件作品，題材橫跨科技、文化與城市景點等領域，透過多元視角展現大灣區蓬勃而豐富的面貌。

台青體驗無人駕駛載人航天器操作艙，近距離感受飛行科技的創新魅力。(記者張翔翻攝)

首次近距離觀賞無人駕駛載人飛行器表演的台青天馨，連續產出60支短片，她笑說，在台灣沒看過這麼近距離的無人機與飛行器表演，好震撼！我發的影片流量都很高，大家對大灣區的生活很好奇，我回去會繼續分享。

活動最後，台青阿龍以張震嶽的《再見》表達不捨之情，大灣區不只科技強、發展快，文化底蘊也很深厚。這種兼具傳統與創新的精神，非常值得臺灣借鏡。