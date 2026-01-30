台青福州交流探訪福州熊貓世界 以熊貓IP為橋樑探索「台企品牌+鄉村振興融合」

▲台青參加福州「青村融合行動」，走進福州熊貓世界。

【本報大陸新聞中心 報導】日前福州市舉辦「青村融合行動」——「觀熊貓話同心路，護生態繪共興圖」，帶領40多名台青及福州年一起參訪「福州熊貓世界」，看國寶萌態、賞棧道風光、記溫暖瞬間，沉浸式的交流體驗讓兩岸青年在聯誼中匹此了解。

「福州熊貓世界」是福州市10餘年保育合作的生動見證，自2012年起，福州熊貓世界與臺北動物園正式建立長期合作機制，在大熊貓科研攻關領域深度協作，聯合編撰飼養管理行業指南，共建大熊貓診療實習基地，持續推動兩岸熊貓保育事業協同發展。

▲兩岸青年們走進大熊貓科普館，紛紛表示大熊貓真是太萌了。

據悉，曾經，在赴台熊貓「團團」患病期間，福州熊貓世界毫無保留地分享了傳奇熊貓「巴斯」對抗癲癇的治療經驗，為臺北動物園救治國寶提供了關鍵技術支撐，書寫了兩岸同胞守望相助的溫情篇章。

如今，兩岸青年們走進大熊貓科普館，看到一幅幅承載著兩岸情誼的珍貴影像與文字資料，通過講解員的生動講解，瞭解到熊貓「巴斯」作為亞運會吉祥物「盼盼」原型，成為連接兩岸同胞情感的文化符號以及福州熊貓世界為兩岸搭建交流平台等故事。

▲參訪活動之外兩岸青年還就「熊貓IP+台企品牌+鄉村振興」的主題展開研討。

參加活動的台青表示，岸青年更加深刻體會到文化同源、血脈相連的深厚情誼。「今天親眼見到這些可愛的熊貓，瞭解到背後兩岸專家共同努力守護生命的點點滴滴，更讓我深受觸動，這正是融合發展最具體而美好的體現。」台青龔鈺婷說。

參訪活動之外，還舉行了茶歇座談會、主題研討會，讓臺灣青年深入瞭解福州市最新出臺的創業補貼、住房保障等惠台利民政策措施，並就「熊貓IP+台企品牌+鄉村振興」的主題展開研討，在場青年們結合自身經歷與創作靈感，各抒己見，碰撞思想火花，共同探尋鄉村振興特色之路。

主辦方表示，這次「青村融合行動」——「觀熊貓話同心路，護生態繪共興圖」活動圓滿舉行，共有40名榕台青年走進熊貓世界，圍繞「體驗、溯源、交流」三大維度，以熊貓IP為橋樑，探索「台企品牌+鄉村振興融合」新路徑，為兩岸青年合作賦能，共同探尋鄉村振興新方向。(圖翻攝網絡)